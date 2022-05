Bullying, xenofobia y agresión: el caso del niño venezolano que fue golpeado por su compañero de clases

Madre se encuentra devastada tras agresión a su hijo. Video: ATV

Bullying, acoso escolar, xenofobia y golpes hasta casi matarlo. Un menor venezolano fue agredido por un compañero de clases en un colegio de Puente Piedra. Esto le ha provocado un esguince cervical y derrame cerebral, en consecuencia también tiene vómitos, convulsiones y dolores de cabeza. El director de la institución, por su parte, se ha limpiado del problema y pidió a los padres de los alumnos implicados que no comprometan a la escuela.

El menor llegó hasta su casa para contarle a su mamá, Saraí -una expolicía venezolana-, que sentía mucho dolor. Nadie, como padre, puede imaginar que a un lugar que se asiste para estudiar ha sido golpeado brutalmente. La progenitora del adolescente lo llevó al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Lejos de un acercamiento sobre el pronóstico de su salud, solo le recetaron un paracetamol y lo regresaron a su domicilio.

Esa misma noche, contó la madre en diálogo con ATV Noticias, su hijo presentó hemorragias por vías orales y nasales. Otra vez el hospital público falló -como lo hace con miles de pacientes diariamente- y solo le aplicaron una ampolla para los dolores.

Ante la inconsistencia del nosocomio, Saraí asistió con su hijo a un médico particular. Allí se encontró con lo que sucedía: el estudiante tenía una lesión a la cervical y, posteriormente, tuvo que ser remitido a un neurólogo, “porque ya el niño estaba desarrollando patologías neurológicas, temblores, convulsiones, vómitos”.

Luego, acudió con el menor a un traumatólogo privado para que le indique todas las lesiones causadas. En medio de estas idas y venidas, el adolescente le contó a su madre que había sido atacado por su compañero de clases.

Saraí volvió a confiar en los hospitales públicos. Fue al Hospital del Niño para obtener un tratamiento para su hijo, pero, pese a su diagnóstico, los médicos decidieron darle de alta. Sin embargo, luego que la noticia se conociera, el estudiante se mantiene internado allí.

“No me pueden mandar a mi hijo a mi casa con un derrame cerebral, quién me garantiza que mi hijo estará bien en mi casa, que no tendrá una convulsión, yo no soy médico para poder ayudarlo, yo exijo que mi hijo sea evaluado”, manifestó.

Si deseas apoyar al menor puedes llamar al 979-427626.

Niño de 11 años fue atacado a golpes por compañero de clases | VIDEO: RPP TV

XENOFOBIA

Saraí pidió a las autoridades del colegio N° 5167 Víctor Rául Haya de la Torre que se hagan cargo. No obstante, la mujer contó que el director de la institución educativa la bloqueó de Whatsapp porque le estaba advirtiendo sobre la salud en la que se encontraba el menor.

No solo eso. Un grupo de padres de familia del colegio comenzó una campaña para denunciar que le están haciendo violencia psicológica al niño agresor, pese a que el menor venezolano se encuentra en cama.

La madre del estudiante agresor dijo a América Hoy que era falso que su hijo había golpeado a su compañero. “Eso es completamente falso. Mi hijo en ningún momento ha agredido a ese niño. Ese niño tiene hematomas en el cerebro y cuerpo, y un niño no puede causar tanto daño; mi hijo es más pequeño. Mi hijo tiene 12 años, mi hijo no lo agredió, es totalmente falso”, se defendió.

PRONUNCIAMIENTO DE INSTITUCIONES

Apenas se conoció esta información el Ministerio de Educación (Minedu), a través de la a Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), inició una investigación sobre el caso. Se les ofrecerá un apoyo a los padres del adolescente para que aceleren el proceso que demanda la obtención del SIS, así como dos psicólogos se encargarán de ofrecer asistencia sociemocional hasta que se recupere el menor.

Por su parte, Indecopi, en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, exigió a los directivos y maestros de los colegios privados cumplir con todas las obligaciones establecidas en la Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas (Ley 29179), a fin de prevenir el bullying en las aulas.

La Embajada de Venezuela en Perú condenó la “brutal agresión” contra el menor e informó que ya inició las gestiones ante las instituciones del Estado peruano para “exigir la actuación inmediata a nivel escolar, policial, judicial en el propósito de que se aplique todo el peso de la ley a los responsables” y, según el comunicado que fue difundido en su cuenta de Twitter, por instrucciones de Nicolás Maduro, “estamos prestando todo el apoyo consular a la familia y el acompañamiento respectivo hasta la total recuperación de Jhoangel y el esclarecimiento del caso”.

