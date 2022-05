Ángel Cayetano se refirió a la posible implementación del VAR en Liga 1: “Si hay, que sea para todos”

El uruguayo dejó la volante para ser el central derecho en el esquema de Jorge Araujo. Foto: Universitario.

De acuerdo de las últimas declaraciones de Lander Alemán, Presidente del Comisión Organizadora de Competiciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el VAR llegaría a Perú. Esta tecnología de videoarbitraje sería una novedad de para muchos. Entre ellos para Ángel Cayetano, defensa ‘charrúa’ de Universitario, quien comentó sobre su implementación.

“A mí nunca me tocó jugar con VAR, pero, si llega a implementarse, vamos a tener que adaptarnos a esos detalles en las áreas. Me gustaría que si hay VAR sea para todos, sino que no haya. El VAR puede determinar mucho en puntos y los campeonatos son tan ajustados que se pueden definir por eso, así que puede valer mucho”, comentó el jugador de 31 años en entrevista con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, el uruguayo habló de la posición en la que juega con Jorge Araujo, estratega interino de Universitario. Además, sabe el peso que tiene vestir la camiseta de los ‘cremas’. “Cuando jugaba como volante no me sentía tan preciso con la pelota, me sentía impreciso. Pero no creo que haya sido una carga, siempre tengo el mismo carácter para jugar, sé que estoy en un equipo grande” , expresó.

Recordemos que Ángel Cayetano arrancó la temporada como volante central de primera línea, pero, cuando Alvaro Guitiérrez dejó la dirección de los ‘merengues’, el exCerro Largo pasó a jugar como central por derecha a lado de Nelinho Quina y en reemplazo de Federico Alonso. ‘Coco’ prefiere que Armando Alfageme y Jorge Murrugarra sean el equilibrio del equipo.

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Alianza Atlético de Sullana, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura. El compromiso se disputará el sábado 7 de mayo desde las 3:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental. La escuadra dirigida por Mario Viera es el actual líder de la Liga 1.

Ángel Cayetano retornó al fútbol peruano después de seis años l Foto: Universitario

¿EL VAR ES UNA POSIBILIDAD?

“Está bastante avanzado que el VAR ya pueda implementarse este año en el Torneo Clausura. Sería primero en algunas localidades y luego en general”. declaró Lander Alemán la semana pasada en entrevista con RPP Noticias. “La Federación Peruana de Fútbol es quien ha conseguido la gestión para la implementación del VAR. No la Comisión”, agregó.

Recordemos que esta tecnología fue usada en la final de la Liga 1 2019. Deportivo Binacional venció en la ida por 4-1 (se usó el VAR para la roja de Anthony Rosell), mientras que en la vuelta Alianza Lima ganó 2-0, pero no le alcanzó para igualar la serie. Estos dos compromisos han sido los únicos con el videoarbitraje hasta el momento en el Perú.

Ambas escuadras se enfrentaron en partidos de ida y vuelta y los dirigidos por Roberto Mosquera salieron victoriosos. VIDEO: GOLPERU.

LOS NÚMEROS DE ÁNGEL CAYETANO

Ángel Cayetano solo no estuvo presente en un partido de Universitario de Deportes en la presente temporada. Salvo en la victoria 2-1 ante ADT de Tarma en el Monumental, el uruguayo estuvo de titular en los demás duelos, incluyendo los dos de Copa Libertadores. Suma 13 cotejos en total y 1154 minutos en cancha. Además, aportó con un gol y por el momento suma cinco tarjetas amarillas.

El partido donde más lo criticaron fue en la derrota 4-1 ante Alianza Lima , que ocasionó la salida de Álvaro Gutiérrez. Ahora juega como central y desde entonces los de Ate solo recibieron un gol (ante Sport Boys). Con él en cancha, los ‘merengues’ sumaron cinco triunfos, dos empates y seis derrotas.

Ángel Cayetano puso el 1-0 en Universitario vs César Vallejo por Liga 1. (Video: GOLPERU).

