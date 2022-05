El desgarrador mensaje de Tula Rodríguez a su hija Valentina tras acusaciones de Paola Bisso

Tula Rodríguez dedica emotivo mensaje a su hija Valentina. (Video: América TV/ Instagram)

Después de defenderse de las acusaciones de Paola Bisso, primera esposa de Javier Carmona, Tula Rodríguez dedicó unas emotivas palabras a su hija Valentina, fruto de su matrimonio con el exgerente de televisión. Como se recuerda, la mujer de 54 años indicó que la presentadora quiere quedarse con el 50 % del departamento de sus hijos Luca y Tadeo.

Estas palabras generaron una reacción en Tula, quien salió al frente para defenderse e indicar que no es cierto, que ella no quiere quedarse con nada porque no le corresponde. Sin embargo, no puede hablar por su hija, pues es un derecho que le corresponde. En medio de lágrimas explicó que esto le ha afectado mucho a su primogénita, por lo no dudó en dedicarle un mensaje.

“Hoy Valentina no está pasando por un buen momento, ella está en casa. Sin embargo le dije que iba hablar, me está mirando y no me queda otra cosa que decirte que te amo, que esta es una piedra más en el camino. Tú y yo sabemos la verdad, las dos nos unimos para sumar fuerzas y si hay un deseo real no es que dos estén bien, es que tres hijos estén bien” , indicó la conductora con la voz entrecortada.

“Hija, te amo. Aquí estoy parada porque estoy trabajando y nos vamos a quedar con lo último que te dijo (tu padre): ‘Tranquila Valentina, que pase lo que pase todo va estar bien’. Es lo único que tengo que decir” , acotó Tula Rodríguez, que señaló que es consciente que este tema se agrande más, pero necesitaba aclarar que ella no quiere quedarse con nada.

En otro momento, la exvedette indicó que lo que no puede hacer, es quitarle los derechos a Valentina como hija de Javier Carmona. “No puedo hacer renunciar legalmente a mi hija lo que a ella le corresponde. Así quiera ella, así quiera yo, no puede”, indicó.

TULA RODRIGUEZ ENVÍA MENSAJE A HIJOS DE JAVIER CARMONA

Finalmente, se refirió a los hermanos de su hija, Lucas y Tadeo. La conductora señaló que las puertas de su casa están abiertas por si desean visitar a su hija.

“Las puertas están abiertas para cuando quieran ver a Valentina, siempre han estado, y déjenme decirle que muchas veces los ha esperado”, concluyó la animadora, quien pidió disculpas por mostrar esta parte de ella al público, pero “soy humana”.

Tula Rodríguez dedica emotivo mensaje Valentina tras recibir ataques de Paola Bisso. (Video: América TV).

¿QUIÉNES SON LOS DOS HIJOS MAYORES DE JAVIER CARMONA?

Javier Carmona tuvo dos hijos, antes de casarse con Gisela Valcárcel y después con Tula Rodríguez. De la relación que tuvo con Paola Bisso, nació Tadeo Carmona, fotógrafo profesional, director de proyecto y creador de contenidos digitales. Además, se sabe a través de sus redes sociales que es amante de deportes extremos y realiza contenidos de viajes. Luego le sigue Lucas Carmona.

Lucas Carmona también es muy asiduo a las redes sociales y se sabe que también comparte su amor por la fotografía al igual que su hermano mayor. También realiza contenido de viajes y de deportes. Siempre han tratado de no exponerse a las cámaras y han evitado dar declaraciones a la prensa.

Como se recuerda, Javier Carmona y Tula Rodríguez tuvieron 14 años de relación, fruto de su amor nació su pequeña Valentina. Mira aquí cómo inició la historia de amor entre Tula Rodríguez y Javier Carmona.

Javier Carmona y sus tres hijos, Tadeo, Lucas y Valentina.

