Gabriel Costa analizó duelo ante Alianza Lima por Copa Libertadores: “Vamos a encontrar un equipo con más espacios”

Gabriel Costa tuvo palabras sobre el Alianza Lima vs Colo Colo.

Alianza Lima recibirá este jueves 05 de mayo a Colo Colo de Chile como parte de la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores 2022. Precisamente, el conjunto ‘sureño’ salió victorioso en la ida, por lo que tratará de sellar pase a la siguiente ronda en el Estadio Nacional. En ese sentido, Gabriel Costa analizó a los ‘íntimos’ y detectó su punto débil.

“De visita no vino a hacer un partido cerrado donde nosotros tuvimos la posibilidad de encontrar el gol rápido. Siento que ellos se van a preparar mejor. Han cambiado de formación, así que vamos a encontrar un equipo con más espacios para hacerles daño ”, manifestó el jugador en declaraciones para ‘Conexión Monumental’.

Del mismo modo, reconoció que se enfrentan a un grande del país, por lo que su preparación deberá ser al máximo. “ Alianza es un equipo grande de Perú. Siempre está peleando los primeros lugares del campeonato. Ahora es momento de analizar al equipo para preparar el partido”, dijo el hábil futbolista que lleva 2 asistencias en la competencia internacional.

El atacante peruano habló sobre el conjunto 'blanquiazul' y de lo que encontrarían en el duelo de Lima. | Video: COLO-COLO

Efectivamente, el cuadro ‘blanquiazul’ modificó su sistema: pasó de 5-3-2 al 4-4-2. Esto provocó que los mediocampistas tengan más la pelota y se movilicen constantemente para buscar los espacios a través de sus atacantes. Sin embargo, como sucedió en el cotejo en Santiago, en defensa dejaron algunos vacíos que fueron aprovechados por los ‘albos’. De ahí que Costa considere que esa sea una manera de ganar el encuentro.

Además, el hecho de que estén en la lucha con River Plate por el primer lugar del grupo F (se ubican segundos con 6 unidades) los obliga a salir por los 3 puntos. “Queremos seguir con intensidad y con la misma identidad de juego. Es un encuentro de Libertadores. Nosotros vamos a jugar de visita contra un equipo grande. Estamos preparados para llegar bien y enfrentar el partido de la mejor manera para dar un pasito más hacia la clasificación a octavos ”, aseguró.

El elenco dirigido por Gustavo Quinteros se impuso en sus primeros dos partidos ante Fortaleza y Alianza Lima. No obstante, cayeron derrotados ante el ‘Millonario’, el cual es su rival directo en la clasificación. Tampoco tiene que dejar de lado a los brasileños, quienes sumaron 3 puntos ante los ‘victorianos’ y se metieron en esa pelea por el cupo a los octavos de final.

Colo Colo venció 2-1 a Alianza Lima por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores.

VUELTA AL PERÚ

Ahora, el ‘Gaby’ no es ningún extraño en territorio nacional, ya que estuvo por cinco temporadas (2 con los ‘blanquiazules’ y 3 con Sporting Cristal). Asimismo, forma parte de la selección peruana, por lo que este duelo será especial. “ Es lindo siempre volver a Perú. El cariño de la gente, siempre me tratan bien, así que estoy feliz. Pero concentrado en lo que tenemos que hacer como equipo por ese partido que tenemos que ir a buscar y por los puntos que van a ser muy importantes. También para seguir con el funcionamiento que venimos teniendo y enfocados en lo que tenemos que hacer para volver con tranquilidad”, señaló.

PRESENTE EN COLO COLO

Con el cuadro ‘celeste’ fue determinante en la consecución del título 2018, lo cual le valió para ser fichado por el ‘Cacique’ el 2019 y con el que ya lleva 3 títulos (2 Copas de Chile y una Supercopa de Chile). “Me siento muy feliz acá. Me he preparado para estar a este nivel y seguir creciendo. Me tocó estar en el momento más difícil y afrontar ese desafío. Gracias al tiempo y la preparación, hoy estoy a este nivel y me pone orgulloso de mi trabajo ”, comentó.

De hecho, la escuadra chilena se encuentra en la primera ubicación del Campeonato PlanVital con 21 puntos. Y parte de este éxito es por la labor de Costa, quien además de aportar con su movilidad y desequilibrio, ha anotado 4 goles.

Gabriel Costa en un partido de la liga chilena ante Universidad Católica. | Foto: Difusión

SEGUIR LEYENDO