Los desfavorables números de Cristian Benavente en Alianza Lima entre Liga 1 y Copa Libertadores

El futbolista debutó con gol ante Mannucci, pero su nivel fue cayendo en las últimas fechas. Foto: Alianza Lima.

Cristian Benavente no ha sido lo que esperaba el hincha de Alianza Lima, por ahora. Su pasado con formación en Real Madrid, días destacados en la liga de Bélgica y el llamado a la selección peruana de Sergio Markarián y Ricardo Gareca crearon expectativas muy altas. Sin embargo, en 10 partidos entre Copa Libertadores y Liga 1 2022, el delantero no pudo hacer mucho para aportar al equipo y sus números no son los mejores.

Al momento lo único que pudo sumar es un gol y este fue en su debut con camiseta ‘blanquiazul’ para el poner el 3-1 definitivo sobre Carlos A. Mannucci. El tanto fue de tiro libre en el estadio Alejandro Villanueva y esto ilusionó a los fanáticos del último campeón del fútbol peruano.

Desde entonces su aporte ha sido mínimo. De los compromisos que estuvo disponible, incluyendo los tres primeros de la fase de grupos del torneo internacional (todos de titular), no pudo completar los 90 minutos. Fue desde el arranque en seis y el tiempo máximo que estuvo en el terreno fue de 68 minutos durante la victoria 4-1 sobre su clásico rival, Universitario de Deportes, en el estadio Monumental. En los otros cuatro cotejos ingresó en la segunda parte de los partidos.

Además de los números, ha tenido poca influencia en la ofensiva. No termina de complementarse con Hernán Barcos como segundo delantero y tampoco ha sido ese pase previo al gol que necesita la escuadra de Carlos Bustos. En el último partido no pudo estar presente por una lesión, pero esta no es de gravedad y estará disponible para el duelo de Copa Libertadores ante Colo-Colo. Sin embargo, parece que irá al banco de suplentes por decisión técnica.

Atrás quedó el Cristian Benavente que no jugada hace un año y que tenía poco ritmo futbolístico, por estos motivos la hinchada y el DT le exige una mejora en su nivel y un mayor aporte en el ataque de Alianza Lima, que este jueves 5 de mayo enfrenta al cuadro chileno desde las 9:00 p.m. (hora peruana) y necesita sumar puntos como sea y así dejar atrás la vergonzosa racha en la Libertadores.

El 'Chaval' no pudo jugar hasta ahora 90 minutos en cancha. Foto: Libertadores.

LA DURA CRÍTICA DE PEDRO GARCÍA

Luego de sumar su tercera derrota en la Copa Libertadores 2022, Cristian Benavente fue uno de los jugadores más criticados por su bajo nivel. Pedro García, periodista de Movistar Deportes, fue duro con el delantero en el programa Al Ángulo.

“Algunos tienen que subir su nivel individual. Por ejemplo, B enavente el día de hoy no le da nada a Alianza . No le da nada y ya lo digo con todas las letras y no me importa que sea medio grosero hablar así, pero lo asumo y lo digo como lo siento. No le da nada. Nada es nada. No le da quite, no le da creatividad y no le da velocidad. Entonces, Benavente es uno de los jugadores que debería subir su nivel porque él tiene nivel, pero hoy día no lo muestra y está disimulando muy bien”, setenció el periodista deportivo.

El periodista analizó la actualidad del atacante del equipo blanquiazul y sugirió que debe "subir su nivel"

CLUBES DE CRISTIAN BENAVENTE:

- Real Madrid Castilla (España)

- Milton Keynes (Inglaterra)

- Royal Antwerp (Bélgica)

- Nantes (Francia),

- Pyramids (Egipto)

- Royal Charleroi (Bélgica)

- Alianza Lima

DEUDA DE ALIANZA EN LIBERTADORES

Recordemos que los ‘íntimos’ no ganan en Copa Libertadores desde el 2012 y ya llevan 26 partidos sin conseguir una victoria . La última vez fue ante Nacional de Uruguay y se espera que esta situación se revierta ante la escuadra chilena dirigida por Gustavo Quinteros. Sin embargo, el ‘Cacique’ quiere asegurar su pase a la siguiente fase en Lima y traerá lo mejor que tiene, incluído el llamado a la selección peruana Gabriel Costa.

SEGUIR LEYENDO