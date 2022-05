Ministro de Cultura acusó del derrumbe Kuélap a gobiernos pasados: "Lo explotaron al máximo de capacidad turística"

Alejandro Salas asegura que Kuélap no se va a caer

Alejandro Salas, ministro de Cultura, indicó que el derrumbe de la Fortaleza de Kuélap fue responsabilidad de gestiones anteriores, por lo que la falta de interés y dejadez, fueron los motivos para el deterioro de esta construcción preinca.

En conversación con radio Exitosa, el titular del Mincul, mantuvo su postura firme en no asumir responsabilidad, sino que la deslindó a los anteriores ministros que no supieron darle prioridad al problema de este recinto turístico.

“(Kuélap se le vino abajo) A mí no, por supuesto que no, fue por la desidia de gestiones anteriores , que lo que hacían era parchar Kuélap por cada lado que lo veían en riesgo, no invirtieron, y lo explotaron a su máximo de capacidad turística, hasta que vimos que pasó lo que pasó”, expresó en entrevista para Exitosa.

En otro momento, informó que ahora se está trabajando en la limpieza de escombros, apuntalamiento y enmallado de las ruinas para evitar posibles derrumbes en la zona.

“Además, tenemos que trabajar un expediente integral de Kuélap, que aproximadamente estaría costando 90 millones de soles para poner Kuélap a la altura de lo que corresponde nuestra historia y cultura del país”, agregó.

Con la finalidad de no perder el turismo en este sector, se está implementando una nueva ruta para que en un futuro no muy lejano se reactive este lugar y pueda albergar a turistas de todo el mundo.

A view shows the archeological site of Kuelap following a landslide, in Department of Amazonas, Peru, in this picture obtained from social media on April 12, 2022. Twitter/@EdMalagaTrillo/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

“Hay gente que vive de Kuélap, hay actividad económica en Kuélap. Se está habilitando una ruta para que puedan seguir visitando Kuélap mientras es intervenida a través de una ruta nueva”, mencionó.

Recordemos que a inicios del mes de abril se produjo una serie de derrumbes en la Fortaleza de Kuélap, ante esto, el gobernador de la localidad consideró que este suceso se produjo por las intensas lluvias y por el descuido del Mincul, pues ya se había alertado de la situación del complejo meses atrás.

“El muro de la fortaleza se ha caído, se ha destruido. Este último domingo, por efecto de la lluvia y por el olvido del Ministerio de Cultura, que no actuó a tiempo, prácticamente, colapsó la parte sur del muro de la fortaleza”, lamentó.

RECUPERACIÓN DE KUÉLAP

Durante su participación en la mesa de diálogo que se llevó acabo en Amazonas, hace unas semanas, el ministro de Cultura se comprometió a restaurar esta zona para recuperar este importante patrimonio cultural.

“La acción inmediata es limpiar los escombros, apuntalar y hacer el enmallado, pero el proyecto integral es recuperar la totalidad de Kuélap. Este es un compromiso del Gobierno. Lo conversé con el presidente Pedro Castillo y él está tomando a Kuélap como una obra emblemática de su gobierno . Se va a hacer la inversión correspondiente, para darle su lugar en la historia y en la cultura del Perú”, enfatizó.

“Kuélap no solo es responsabilidad del Ministerio de Cultura, sino se requiere trabajo multisectorial. Sabemos que el presupuesto debería ampliarse para poder atender otros centros arqueológicos dejados de lado. Estamos identificándolos para poder declarar emergencia a otros centros a nivel nacional”, agregó.

El ministro informó de la medida en conferencia de prensa de Consejo de Ministros. | VIDEO: Mincul

Asimismo, pidió el apoyo de todas las autoridades y también de la población para trabajar en conjunto y así sacar adelante a la Fortaleza preinca.

“El compromiso es trabajar por recuperar Kuélap y trabajar en un plan de las visitas para que no vuelva a pasar. El compromiso de la Unidad Ejecutora está encaminado para ser una realidad . Estamos trabajando en eso con la velocidad del caso y que también los recursos que se genere, puedan ser invertidos en su mantenimiento y conservación”, finalizó Salas.

