Las respuestas del dueño de El Virrey, a quienes intentan cancelar el local: “Jamás te he visto en la librería, sigue sin ir nomás”

La librería El Virrey está ubicada en Miraflores. Foto: Tripadvisor

El último jueves, un poco más de 100 personas se acercaron a los exteriores de la librería El Virrey, en el distrito de Miraflores, para manifestarse en contra de la presencia del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien había confirmado su asistencia en la presentación del libro “Populistas”, de Carlos Meléndez. Sin embargo, el político de izquierda tuvo que cancelar su participación por la concentración en su contra.

Los manifestantes, en su mayoría de extrema derecha -entre los que figuran el grupo radical de extrema derecha “La Resistencia”-, comenzaron a proliferar insultos contra cualquier asistente a la librería. Incluso, en un video, que fue difundido por el editor general de La Encerrona, Jonathan Castro, se aprecia cómo una niña le tira un tomate al periodista Ricardo Uceda, quien había asistido a la presentación del libro.

Agredieron a asistentes de la presentación del libro “Populistas”, de Carlos Meléndez en la librería El Virrey. Video: @jsudaka

Un día después de la manifestación algunos tuiteros de derecha quisieron cancelar a la librería indicando que nunca más pisarían El Virrey. Sin embargo, Paco Sanseviero, el dueño de este lugar, contestó: “Hay babosos y después están los hijes de la DBA”.

Carla García, hija del expresidente Alan García, justificó el ataque al establecimiento literario al responder a un video de Jerónimo Pimentel, editor de Penguin Random House y del libro de Carlos Meléndez.

“Qué raro. Yo veo a la ciudadanía organizada contra el terrorismo”, escribió la también conductora de televisión. “Carla, me han agredido a mí. ¿Me estás diciendo terruco?”, contestó el dueño de El Virrey. “Paco, no sabía que te agredieron y yo no dirijo nada. También estoy poniendo en claro que la librería, el autor y el libro no tienen nada que ver. Menos tú. No me hagas drama por opinar”, replicó. “Nada de drama. Cuando te conviene la librería sí llamas. Esos son unos delincuentes que fueron a joder. No es la “ciudadanía”, respondió.

Por su parte, el excongresista, y actual candidato a la alcaldía de San Isidro por Fuerza Popular, César Combina, escribió: “No impedimos el ingreso de hombre, impedimos la normalización de criminales en espacios públicos. Si no te gusta Vladimir Cerrón sugiero que te vayas a Cuba o Venezuela porque aqui no eres ni seras recibido como político o académico, sabemos que eres un criminal y no te tememos”. La respuesta de Sanseviero fue la siguiente: “Este es otro pelotudo que jamás ha pisado la librería y se las da de indignado. César, sigue buscando partido, pelotudo”.

Adriana García Belaunde, hija del excongresista Víctor Andrés García Belaúnde y referente de la extrema derecha, sostuvo que “pese a que Cerrón nunca llegó, queda claro que El Virrey al aceptarlo como invitado, está normalizando un delito. Terrorismo nunca más y personalmente, Librería Virrey nunca más”. Sanseviero replicó: “Hola Adriana, jamás te he visto en la librería, sigue sin ir nomás. Cariños por casa. Por cierto, si algún día llegas a pasar por la librería, puedes encontrar los libros de tu papi”.

“Acabo de llegar a El Virrey. Pasen cuando quieran, acá me encuentran. Basuras”, escribió en otro momento el director de la librería miraflorina.

Finalmente, Jerónimo Pimentel contestó a Carla García: “¿Terrorismo en la librería El Virrey? ¿Los libros son bombas? ¿Las ideas son atentados? ¿El debate es subversivo? Curiosa manera de trivializar el terrorismo”.

