Verónika Mendoza asegura que Nuevo Perú es parte de la oposición

El gobierno del presidente Pedro Castillo no es el único en crisis, sino también la izquierda que hasta hace poco menos de un año se mostraba entusiasta frente a las propuestas que el jefe de Estado quería poner en marcha. En una reciente entrevista brindada a La República, la excandidata presidencial y líder de la agrupación Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se mostró distante al Ejecutivo llegando a asegurar que ahora forman parte de la oposición.

En un inicio Mendoza intentó esquivar la pregunta formulada por el periodista del mencionado diario recordando que “como Nuevo Perú, atendiendo a la demanda de cambio del pueblo peruano, a la voluntad popular de la primera vuelta, decidimos apoyar la propuesta de Pedro Castillo sobre la base de un acuerdo político”; sin embargo Pedro Castillo se habría alejado de lo señalado en campaña. Mendoza aseguró que con el paso del tiempo “se fue haciendo evidente el caos, la ineptitud y la falta de transparencia, nos correspondía señalarlo con claridad y apostar por una alternativa de cambio con la gente”.

Al ser consultada nuevamente si consideraba que ahora se encontraba en el grupo opositor al gobierno de Castillo, señaló que sí. “De oposición democrática por el cambio. De ninguna manera cercana a esta oposición golpista, que es parte responsable de la crisis”, acotó. Sobre su responsabilidad y la de su agrupación ante el desarrollo del actual gobierno, Mendoza aseguró que no busca evadirla, aunque aseguró que la crisis que actualmente atraviesa el país no inició tras la toma de mando de Pedro Castillo.

“Se develó y agudizó con los escándalos de corrupción que estallaron no ayer, con la pandemia. Y a eso se sumó una ultraderecha golpista que desde el inicio pretendió desconocer a la voluntad popular, que chantajeó y presionó al Gobierno de Castillo y que pretendía vacarlo desde el día uno”, dijo la excandidata presidencial. “El Gobierno abandonó las promesas de cambio y demostró ineptitud, caos y permisividad con la corrupción. En lo que toca a nosotros, por supuesto que tenemos nuestra cuota de responsabilidad”, agregó.

Existe un punto en el que sí coincide con el gobierno actual y se trata de un planteamiento que la propia Mendoza había mencionado durante su campaña electoral. “Siempre hemos planteado la necesidad de un nuevo pacto social, la nueva Constitución es una demanda de amplios sectores y es una necesidad que la grave crisis que atravesamos nos confirma”, dijo al mencionado diario.

Sin embargo, para la líder de Nuevo Perú una nueva Constitución no es “una varita mágica que que resuelva automáticamente todos los problemas del país”. Señaló que hace falta un plan de emergencia capaz de lidiar con problemas como la inflación que beneficie a las familias, en especial las más vulnerables. “Un plan de reformas para implementar la segunda reforma agraria y continuar la reforma tributaria; y un plan constituyente para ponernos de acuerdo en si queremos o no una nueva carta, quiénes la redactarían y cómo elegiríamos a los constituyentes”, mencionó como otros puntos cruciales a atender.

Cabe resaltar que una reciente encuesta reveló que solo el 7% de la población considera urgente la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Mendoza acotó que la inflación que viene afectando a miles de familias debería ser atendida rápidamente por el gobierno. “Pero eso no quita lo importante. No me va a negar que todos planteamos, desde distintas perspectivas, que necesitamos un nuevo sistema político electoral. Y las poquísimas encuestas que lo han preguntado señalan que la gran mayoría está de acuerdo en que se hagan cambios a la Constitución. Que se abra el debate y la ciudadanía decida”, agregó.

