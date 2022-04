Profesor de Matemáticas responde, con fórmula, si le gustas a esa persona: el viral de TikTok que te hará suspirar

Matemáticas hijo. Un profesor reveló el resultado de ser tu situación amorosa con la famosa fórmula regla de tres. Composición.

Los videos virales generan tendencia en las redes sociales, sobre todo en TikTok, una plataforma donde se crea contenido en segundos que genera interacción entre los usuarios. Más aún, si se trata de temas románticos, sean serios o ironías como el caso de un truco en base a las matemáticas que aplicó un profesor para saber si esa persona que te gusta, también siente lo mismo por ti.

El vídeo en cuestión se titula “¿Le gustas o no le gustas? ¡Aplicando matemáticas!”, y cuenta con más de 120.000 visualizaciones, e incluso también está logrando interacciones en Twitter. Chacho (@aprende_con_chacho), un profesor de Guatemala, publicó este clip que ya lleva más de 121 mil reproducciones, más de 20 mil me gusta y más de 700 comentarios.

La secuencia comienza con la pregunta de si le gustas o no a esa persona, pasando por aplicar la formula de regla de tres simple en donde la variable “Si te busca” está con la variable “Le gustas”. Mientras que la “X” representa la respuesta. Como se sabe, lo que se debe hacer es aplicar la operación en donde llegaremos a la multiplicación entre “Si no te busca” con “Le gustas”, todo dividido en “Si te busca”.

Acto seguido, hay que eliminar las palabras que se repiten que tener el resultado final, que no es el de agrado de mucho: sale “no le gustas”. Es decir, “Si no te busca, no le gustas”. El resultado ha generado viralización al punto de que consideran cruel a la matemática, ya no solo por los números sino por conocer el poder de la desilusión.

Las matemáticas responden a si le gusta a esa persona. Video: TikTok/@aprende_con_chacho.

