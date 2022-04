“Bruno Pacheco no tiene ningún audio, video o documento que comprometa al gobierno”, revela abogada de exsecretario de Palacio

Abogada de Bruno Pacheco desmiente que tenga audios comprometedores | VIDEO: RPP TV

La abogada Giuliana Quiñones, defensa legal del exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco, salió al frente y negó tajántemente que su patrocinado tenga “audios, videos o documentos que comprometan al gobierno de Pedro Castillo”, tal como lo afirmó su exdefensa William Castillo Dávila.

“Lastimosamente el abogado William Paco Castillo está haciendo conjeturas de lo que no existe, él dejó de ser el abogado de Bruno Pacheco y él en ningún momento le manifestó que tenía audios que comprometerían al presidente Pedro Castillo” , dijo la letrada

“Indigna que los abogados o la exdefensa técnica de Bruno Pacheco pueda decir sobre situaciones que a él no le consta o que no hay. Eso se desvirtúa y está haiendo cosas que no son correctas. El señor (Bruno Pacheco) no tiene absolutamente nada, ningún audio, ningún video, ningún documento, que comprometa al gobierno. No es verdad. Se le está haciendo daño”, recalcó Quiñones.

La abogada sostuvo además que la razón por la que Castillo ha dado esas afirmaciones fue porque fue separado de la defensa de su ahora cliente y que él no tiene mayores acercamiento a los procesos ni investigacioes que tiene Pacheco, principalmente en la carpeta fiscal 398-2021 del caso Puente Tarata.

Ante la consulta sobre el pedido de asilo político que habría hecho el exfuncionario a Veneuela, la especialista negó tales versiones y aseguró que van a proceder a denunciar ante la dirección de ética del Colegio de Abogados a Paco Castillo porque “ya se está pasando, ya basta de tantas conjeturas. El buen profesional no necesita salir en los medios para defenderse. El señor, incluso, está tratando de comunicarse con la familia de mi patrocinado y presionar en cosas y situaciones que son falsas”.

Afirmó que el asilo nunca fue considerado por Pachecho. “Nunca se consideró la posibilidad, en ningún momento hubo ese tipo de intenciones, el que lo haya dicho que lo pruebe, eso no es verdad”.

REUNIÓN CON ANÍBAL TORRES

La abogada también se refirió a Karelim López y a su presentación ante la la Comisión de Fiscalización e ironizó de que la empresario “ha sido la almohada de Bruno Pacheco” al decir que a ella le contaba todo. “Va a tener que probar muchas cosas”.

Sobre la supuesta reunión de Bruno Pacheco con Aníbal Torres, Guiliana Quiñones desmintió tal versión y aseguró que “no hubo esa reunión, no existe. El señor toma decisiones y está acá, está a buen recaudo, no está yéndose a otro lado, solo estamos esperando que la sala revoque la prisión preventiva y que ejerza su derecho a la defensa con restricción”.

Aseguró, de otro lado, que la exmano derecha de Pedro Castillo, está pasando por una difícil situación porque se le embargó su cuenta a sueldo, que es intangible. ”Le están haciendo un gran daño y nosotros estamos procediendo con la investigación contra la Fiscal Taquire y otros dos fiscales, porque se le está incluyendo en un delito que nunca se investigó”.

Reveló además que Pacheco está enfermo y bastante delicado de salud, debido a los actos arbitrarios que se están cometiendo, supuestamente, en su contra.

Sin embargo, la abogada no supo cómo responder cuando se le preguntó sobre cómo le paga sus servicios de defensa.

AMENAZAS

Asimismo, indicó que su patrocinado se siente “coaccionado y presionado”. “Sí ha sido víctima de amenazas y él lo ha declarado en algún momento”.

Agregó que desconoce si las amenazas que recibe el exfuncionario del gobierno de Castillo Terrones provienen del entorno presidencial.

“No he ahondado en eso con el señor, no tengo una comunicación muy fluida con él. Eso no puedo decirles, porque son muy pocas las veces que me comunico con él y es difícil la situación en la que se encuentra”, finalizó.

