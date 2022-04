Magaly Medina revela qué haría si su esposo Alfredo Zambrano le es infiel

Magaly Medina es esposa de Alfredo Zambrano. (Foto: Instagram/@magalymedinav)

Bastante mortificada con las palabras de Gisela Valcárcel, quien cuestionó su ampay a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, la conductora de TV no dudó en calificar a la rubia de “doble moral”. Asimismo, indicó que no teme o piensa en el karma, pues sabe perfectamente lo que hará si su esposo Alfredo Zambrano le es infiel.

La periodista no dudó en indicar que no tendrá ningún reparo en exponer a su marido, y él lo sabe perfectamente.

“Si se me regresa (el karma), yo seré la primera en mandar a mis investigadores a hacerlo, la primera en sacarlo y decirlo porque soy una figura pública. El día que mi marido me saque la vuelta me voy a enterar (rápido)” , indicó Magaly Medina.

“Todo el público lo está mirando con lupa, me voy a enterar rápido y se los voy a agradecer. Y voy a hablar con la misma imparcialidad con la que trato estos temas porque es así... De la misma manera que trato las infidelidades de otros trataré en caso que me toque a mi, eso mi marido lo tiene clarísimo ”, acotó.

Magaly Medina compartió su felicidad en redes sociales con un tierno mensaje a su esposo. (Foto: Instagram)

RESPONDE A GISELA VACÁRCEL

Asimismo, no dudó en criticar a Gisela Valcárcel, por decir que hizo un “circo romano” con el ampay de Aldo Miyashiro. Como se recuerda, la conductora de TV expuso un video donde se le ve al actor besando a la reportera Fiorella Retiz.

Asimismo, difundió unas boletas de los cuartos de hotel donde se habrían hospedado Fiorella Méndez y Óscar del Portal.

“¿De qué circo romano hablamos? ¿de los que se hacen en tu programa o en el programa de tu hija, que tú también produces? Los circos romanos que has armado dándote de santurrona son bien conocidos en este país, porque en tu programa se han dado las mayores infidelidades, en esos realities, ahí parejas establecidas que han comenzado a bailar, terminaron en grandes romances y grandes sacadas de vuelta”, dijo.

Magaly Medina no dudó en señalar que ella siempre se ha mostrado bastante critica a lo que sale a decir Gisela Valcárcel porque sabe perfectamente que no es honesta en sus palabras y eso lo demuestra en el contenido que hace en sus programas.

“Ella armó su circo romano, ella explota ese tipo de cosas con su cara de santa, pero de santa no tiene nada, su doble moral es absoluta, por eso yo siempre me he quejado de la hipocresía de Gisela Valcárcel, nunca ha sido honesta, siempre tiene un discurso y hace otro”, acotó.

Magaly Medina le recordó a Gisela Valcárcel que los mayores escándalos de infidelidad de la farándula se dieron en sus programas.

MAGALY MEDINA LE RECUERDA QUE NUNCA DEFENDIÓ A KARLA TARAZONA

Magaly Medina también le recordó el romance de Christian Domínguez con Isabel Acevedo’, cuando Karla Tarazona estaba embarazada de su hijo Valentino. Como se recuerda, Ethel Pozo indicó en América Hoy que todo el programa, El Gran Show, sabía que el cantante le estaba siendo infiel a la madre de su hijo.

“Todo el mundo sabía y ahora la hija, Ethel Pozo, recién aparece diciendo que en ese tiempo ‘todos lo vimos’, sí, todos lo vimos pero nos hicimos de la vista gorda”, dijo Magaly Medina.

“¿Si tanto respetas a la familia, las buenas costumbres, vas y paras eso, le dices ‘esto se para aquí o hablo con tu mujer’, pero le convenía eso, le convenía que la gente hablara, los rumores, hasta que por fin el romance salió y ¿qué hizo? los presentó como flamantes novios, qué le interesaba la Tarazona con el bebé recién nacido... y ahora viene a hablarme de circos romanos... circos romanos los tuyos”, agregó.

Además, Magaly Medina sacó una entrevista donde Karla Tarazona indica que tras el ampay, se le cerraron las puertas del programa. En ese momento, no sintió la solidaridad de nadie de la producción, solo hicieron escarnio de su tragedia.

Karla Tarazona sufrió la infidelidad de Christian Domínguez con Isabel Acevedo. (Foto: composición)

¿QUÉ DIJO GISELA VALCÁRCEL SOBRE LOS AMPAYS?

Magaly Medina usó sus redes sociales para referirse a los ampays que difundió Magaly Medina, indicando que nunca debieron exponerse en televisión.

“Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas es algo que se debe respetar y así sea mi marido no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en dignidad humana. Lo mismo que yo hago con los demás, es algo que harán conmigo”, comenzó diciendo la presentadora de TV.

Asimismo, recordó la vez que Roberto Martínez le sacó la vuelta. La rubia indicó que nunca lo juzgó de forma pública porque nunca lo creyó correcto.

“Hay imágenes que no debieran aparecer nunca frente a todos. Eso para mí no es correcto, si mi esposo me saca la vuelta y me enseñan un video está bien, si me quieren ayudar, pero ese video es íntimo, no tenemos que asistir a circos romanos si decimos que hemos evolucionado, digo”, escribió sobre su vídeo.

Gisela Valcárcel reflexiona sobre la infidelidad tras los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. VIDEO: Instagram

