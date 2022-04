Disney+ empezaría a cobrar a los peruanos por compartir la contraseña

Disney+ comenzaría a cobrar a usuarios que compartan su contraseña con otras personas.

¿Qué pasará con Perú? En el mes de marzo, la plataforma streaming Netflix sorprendió a su comunidad de usuarios al informar que iniciaría el cobro extra por compartir cuentas con personas que no vivan bajo el mismo techo. Esto causó un revuelto en las redes sociales, donde se registraron opiniones encontradas. Algunos aseguraban que se trata de una buena medida para controlar la seguridad de información y otros lo vieron como una decisión que los afectará negativamente, ya que un buen porcentaje recibía ingresos económicos por esta actividad.

Esta no sería la única sorpresa para este 2022, ya que se estima que Disney Plus haga lo mismo. De acuerdo al sitio especializado Genbeta, la popular plataforma, que reúne las mejores series y película de Marvel y Star Wars, ha comenzado una serie de acciones, como enviar encuestas por correo electrónico para que sus suscriptores les proporcionen datos a través de preguntas precisas, como las razones por las que comparten sus accesos con amigos o personas que no viven con ellos. Incluso, de acuerdo al portal español, en el formulario se puede apreciar una serie de respuestas establecidas para ser elegidas, según el caso.

Con lo ocurrido, Disney+ se encuentra evaluando las respuestas de sus usuarios para conocer sus principales intereses y motivaciones para tener cuentas compartidos y/o entregar sus contraseñas.

PERO, ¿POR QUÉ DISNEY PLUS SEGUIRÍA LOS PASOS DE NETFLIX?

Al ser una de las plataformas más famosas, todo indica que se trataría de una estrategia para reunir dinero extra con las suscripciones gracias a este cobro extra que podría confirmarse en los próximos meses o semanas.

OJO: es importante indicar que esta encuesta realizada por la empresa solo podría tratarse como una evaluación en relación a la calidad del servicio que se encuentran ofreciendo en la actualidad.

PLANES DE DISNEY PLUS: PRECIOS PARA PERÚ

- Promoción: contrata Disney+ y Star+ por S/ 44.90 al mes. Ahorra contratando los dos servicios juntos con esta oferta única.

- Disney+ mensual por S/ 25.90. Contrata el plan mensual de y disfruta los últimos estrenos del cine, originales y clásicos inolvidables.

- Disney+ anual por S/ 259.90. Por un precio único, todo un año de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

PLANES DE NETFLIX: PRECIOS PARA PERÚ

- Plan básico de S/ 24.90: permite conectar un dispositivo a la vez, además de almacenar los contenidos descargados. Puedes ver películas, series y jugar sin límite. Inicia sesión en tu laptop, TV, teléfono o tablet.

- Plan estándar de S/ 34.90: permite conectar dos dispositivos a la vez, además de almacenar los contenidos descargados. Puedes ver películas, series y jugar sin límite. Inicia sesión en tu laptop, TV, teléfono o tablet. Tendrás HD disponible.

- Plan premium de S/ 44.90: permite conectar cuatro dispositivos a la vez, además de almacenar los contenidos descargados. Puedes ver películas, series y jugar sin límite. Inicia sesión en tu laptop, TV, teléfono o tablet. Tendrás HD y Ultra HD disponible.

Importante: Si tienes el plan Estándar o Premium, puedes compartir Netflix con alguien que no viva contigo agregando un miembro extra a tu factura por S/ 7.90 al mes.

