Netflix tiene una nueva función que predice lo que el usuario quiere ver

Me encanta de Netflix. (foto: 24 Horas)

Netflix quiere mostrarle a sus usuarios más contenido relacionado con lo que realmente les gusta y por eso agregó un nuevo botón de reacción.

A partir de hoy, la popular plataforma de streaming ofrece una función llamada exactamente ‘Me encanta’, que permite a todos los usuarios darle una especie de ‘doble me gusta’ a las series y películas que han llegado a cautivarlos.

Esta opción se encuentra junto a los tradicionales botones ‘Me gusta’ y ‘No me gusta’ y ya está disponible en todas las plataformas con Netflix: iPhone, iPad, Android, Smart TV y la web. El objetivo del servicio es conseguir que los usuarios reciban recomendaciones en función de sus gustos, incluso más precisas que las disponibles actualmente a través de sus algoritmos.

Netflix reconoce que a veces es difícil medir si a una determinada audiencia le gusta o no cierto contenido; por lo que la nueva opción ‘Me encanta’ tiene como objetivo identificar más fácilmente lo que a los usuarios realmente les genera una atracción especial. Así, por ejemplo, al usar esta opción con un título específico, las recomendaciones incluirán más productos con temas similares, o con los mismos actores y actrices.

“Considera el doble pulgar arriba como una forma de ajustar tus recomendaciones para ver todavía más series o películas influenciadas por lo que amas. Un ‘Me gusta’ aún nos permite saber lo que te gustó, por lo que usamos esta respuesta para hacer recomendaciones similares. Pero un ‘Me encanta’ nos ayuda a ser aún más específicos con las recomendaciones para ti”, indicaron en el blog oficial de Netflix.

Botón de 'Me encanta' en Netflix. (foto: Blog oficial de Netflix)

Sigue siendo demasiado pronto para averiguar si el botón “Me encanta” traerá los resultados prometidos por Netflix. La única forma de verificarlo será si los usuarios comienzan a usarlo desde ya; y dependiendo de las experiencias de los mismos se podrá corroborar la efectividad de la nueva implementación de la plataforma de streaming. No hay mucha más ciencia que los usuarios.

Sin embargo, esta combinación también muestra claramente que Netflix todavía no puede aclarar cuáles son sus mejores calificaciones. Cabe recordar que el servicio en línea ha dejado el sistema de clasificación “normal” con estrellas en 2017; Desde entonces, usa la reacción ‘Me gusta’ y ‘No me gusta’, por lo que sus algoritmos mejoran las recomendaciones al proporcionar una afinidad porcentual con el título por cada usuario.

Me encanta de Netflix. (foto: Expansión)

No obstante, este método no ha estado exento de críticos y controversias. Después de todo, dos opciones disponibles no han proporcionado matices y es la opción ‘Me encanta’ que debería cambiarlo todo. De allí hasta lograrlo, es una discusión diferente.

El nuevo botón de Netflix puede identificarse fácilmente porque muestra dos manos con pulgar hacia arriba. Como se mencionó anteriormente, esta reacción está disponible tanto en las páginas dedicadas a cada serie o película, como en el menú contextual que se puede desplegar desde la pantalla principal del servicio.

También puede ser elegible al pausar la reproducción y en el período entre el final de un capítulo o largometraje y el comienzo de una secuela.

Puede que hayan usuarios que aún no les sale disponible el botón de ‘Me encanta’, y solo deben esperar. Cuando se lanzan nuevas funciones con alcance global, generalmente lleva tiempo llegar a ciertos países o regiones. Si se planea usar Netflix desde un teléfono móvil, tableta o TV y se quiere estar seguro de tenerlo lo antes posible, se recomienda actualizar las aplicaciones a sus últimas versiones.

