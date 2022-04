Disney+ podría seguir los pasos de Netflix: las contraseñas compartidas están en la mira

Disney+ podría seguir los pasos de Netflix en cuanto a la cancelación de compartir cuentas. (foto: RPP)

Netflix informó recientemente a sus accionistas sobre una caída en los suscriptores en el primer trimestre del año, lo que provocó una caída del mercado de valores y un pánico generalizado sobre el final del año. Este crecimiento aparentemente interminable de la plataforma también parece haber creado ondas de choque que afectan al resto de plataformas. Disney+ es el último en sumarse a la tendencia general de abordar el problema de las cuentas compartidas.

Durante años, Netflix ha sido un paraíso para las cuentas compartidas: los cuatro usuarios simultáneos en las diferentes ubicaciones que permite la plataforma han facilitado el pago y el uso compartido de varias cuentas entre varias personas. Y aunque en sus términos de servicio advierten que no están autorizados, para efectos prácticos no son procesados.

Por ende, Netflix ha concluido que más de 100 millones de hogares en todo el mundo no pagan lo que deberían pagar para usar su servicio de streaming, incluidos 30 millones en Estados Unidos y Canadá.

Todavía no está claro qué medidas tomará Netflix, pero es posible que tengan como objetivo crear subcuentas; es decir, monetizar estas cuentas ‘ilegales’. Netflix comenzará a rastrear cuentas en 2022 y tomará medidas en 2023, y su apuesta es ver cuántas personas que actualmente pagan una cuarta parte de la tarifa o disfrutan en vivo gratis están listas para comenzar a pagar o no.

Una encuesta sobre las cuentas compartidas

Entonces, bajo el contexto explicado anteriormente, Disney+ ha comenzado con una pregunta a sus usuarios sobre por qué comparten su cuenta con personas que no viven en la misma casa. Lo que se cree que es un problema que afecta específicamente a Netflix parece estar extendiéndose al resto de las plataformas, en un curioso efecto de contagio que se está viendo en el tema de los anuncios que se incluyen en el contenido.

Las empresas que no lo utilizan han anunciado que lo usarán en el futuro (como la propia Disney, que dice que está muy cerca, o Netflix, como segunda medida para hacer frente a una reducción de beneficios provocada por la caída de registros).

Encuesta de Disney+. (foto: Disney+)

El problema es que ahora Disney parece interesado en investigar el problema de las cuentas compartidas y tomar medidas al respecto. La compañía estadounidense ha enviado varias encuestas por correo electrónico a sus suscriptores preguntándoles por qué comparten cuentas.

Algunas opciones son: que otras personas no usen el servicio con la suficiente frecuencia, que estas personas no puedan o no quieran pagar por el servicio, que no tengan acceso al contenido donde viven o que uno quiera otorgarles acceso para que se pueda hablar del contenido más tarde.

Este es claramente el primer paso de Disney para sacar conclusiones sobre cuál puede ser o no el aumento esperado de suscripciones (el último dato conocido para su audiencia es de 130 millones de audiencias cerradas en 2021).

Foto de archivo ilustrativa del logo de Disney Mar 24, 2020. REUTERS/Dado Ruvic

Las medidas pueden variar desde suscripciones más baratas para aquellos que hasta ahora las han aprovechado de forma gratuita, hasta una actitud más positiva hacia el cierre de cuentas mineras que no pertenecen al mismo hogar.

Muchos usuarios tratan estas plataformas como una red social, por así decirlo: comparten sus cuentas porque para ellos es importante la experiencia de comentar y discutir contenidos con otros seguidores.

La forma de vida insustituible de estos servicios de streaming, ¿es todo o nada? ¿Son las cuentas compartidas, aunque no se sabe, la verdadera columna vertebral de Netflix o Disney? Lo más probable es que se tenga una respuesta en los próximos meses, e Infobae mantendrá al tanto a todos sus lectores.

