Reniec restablece progresivamente sus servicios tras caída del sistema

Luego del impasse de esta mañana, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó a través de un comunicado que progresivamente se están restableciendo sus servicios tras la caída del sistema por más de seis horas debido a cambios en su plataforma tecnológica.

Encargados de la entidad manifestaron que el restablecimiento de sus servicios aún no se ha completado, pero que en el transcurso de las horas se normalizará. Mañana miércoles las agencias volverán a atender en su horario habitual de lunes a viernes de las 8:00 a.m. a 16:45 p.m.

Como se recuerda, en horas de la mañana, se informó que la entidad registraba afectación de sus servicios debido a los cambios que estaban realizando en su plataforma tecnológica, lo que ocasionó dificultades en otros servicios ligados a la entidad y algunas molestias de los usuarios.

En esa línea, la Superintendencia Nacional de Migraciones suspendió la emisión de pasaportes en sede de Breña y otras agencias por varias horas a raíz de fallas en la plataforma de Reniec. (Con información de Andina)

TRÁMITES QUE PUEDES REALIZAR VÍA ONLINE TRAS RESTABLECIMIENTO DE SISTEMA

A continuación las consultas en línea que la ciudadanía e instituciones públicas pueden hacer a través del portal web https://www.gob.pe/reniec#servicios:

Trámites de DNI

Renovación de DNI azul y DNIe (con la APP DNI Biofacial)

Duplicado de DNI azul y DNIe

Actualización de estado civil de soltero a casado

Rectificación de domicilio

Trámites de registros civiles

Registro digital de nacimiento (con la APP DNI Biofacial)

Impresión de copias certificadas de actas registrales

Certificados

Impresión de certificado de inscripción - C4

FALLA EN RENIEC OCASIONÓ PROBLEMAS EN MIGRACIONES

Al conocerse que el sistema no podía jalar los datos personales de los usuarios que iban a tramitar su pasaporte, decenas de personas se mostraron muy incómodas por esta segunda falla en su sistema.

“Debido a la actualización que viene realizando Reniec en su plataforma tecnológica, no podemos realizar la validación de datos para la emisión de pasaportes electrónicos. Esperamos que Reniec supere esta dificultad para poder reiniciar nuestras actividades con normalidad”, señaló la publicación de Migraciones en su cuenta de Facebook.

“Deberían comunicar que hay una falla en el sistema o algo. A mi hija la traigo de la universidad porque tiene su cita hoy 26 de abril de 11 de la mañana hasta 11:59 a.m. Más de seis meses he sacado la cita esperando el día de hoy para esta estupidez. Esperamos la solución pronta, que salga el funcionario o supervisor, pero que no haga perder tiempo que es indispensable“, señaló un ciudadano a Canal N.

Por su parte, otro ciudadano dijo: “tengo mi pasaje para mañana 27 de abril a las 7 de la noche. Costó 2 mil dólares, quien se hace responsable si se pierde el pasaje. Tenemos de tres a dos días madrugando desde las 4 am y ahora no hay sistema, aunque sea que nos empadronen y no nos hagan perder el día. Nos dicen que esperemos a la de Dios, que no hay sistema“.

