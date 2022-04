Migraciones suspende emisión de pasaportes por falta de acceso a Reniec

No hay citas en Migraciones para tramitar pasaporte hasta el mes de noviembre

Pese a que el superintendente de Migraciones manifestó que en el mes de septiembre se regularán los servicios de emisión de pasaporte para el mismo día de trámite, la institución suspendió esta mañna la emisión de este documento debido a la actualización que viene realizando la Reniec en su plataforma.

A través de sus redes sociales, Migraciones comunicó que la suspensión de la emisión de pasaportes sería desde las 00:00 horas hasta las 5:00 horas de hoy; sin embargo, este problema se extendió a las otras agencias y con la continuación del problema en la plataforma del Reniec, el caso se ha agudizado causando malestar entre los usuarios que necesitan tramitar este documento para poder salir del país.

“Debido a la actualización que viene realizando Reniec en su plataforma tecnológica, no podemos realizar la validación de datos para la emisión de pasaportes electrónicos. Esperamos que Reniec supere esta dificultad para poder reiniciar nuestras actividades con normalidad”, señala la publicación de Migraciones en su cuenta de Facebook.

Comunicado Migraciones

En las sedes de Breña y en aeropuerto Jorge Chávez, decenas de personas forman extensas colas en los exteriores de estas oficinas. Los usuarios denuncian que no les dan razón ni se les explica la razón de la demora en el trámite.

“Deberían comunicar que hay una falla en el sistema o algo. Más de seis meses he sacado la cita esperando el día de hoy para esta estupidez. Esperamos la solución pronta, que salga el funcionario o supervisor, pero que no haga perder tiempo que es indispensable”, señaló un afectado a Canal N.

Otra señora indicó que espera que el sistema se restablezca debido a que tiene programado un viaje para mañana, 27 de abril. “Costó 2 mil dólares, quien se hace responsable si se pierde el pasaje. Tenemos de tres a dos días madrugando desde las 4 am y ahora no hay sistema, aunque sea que nos empadronen y no nos hagan perder el día”

SIN CITAS ONLINE DESDE SEPTIEMBRE

Esta mañana en entrevista con RPP Noticias, el superintendente nacional de Migraciones, Jorge Fernández Campos, explicó que la crisis documentaria que atraviesa la entidad se normalizará en el mes de septiembre cuando se pueda tramitar el pasaporte sin cita online.

El representante de Migraciones sostuvo que el nuevo sistema para la entrega de pasaportes priorizará a las personas que, desde el 2018, han pagado por la emisión de este documento y no ha sido atendida.

Para ello señaló que se ha realizado un cronograma para poder atender a estos pedidos:

- Pagos hechos en 2018, se atenderá desde el 16 de mayo al 20 de mayo.

- Pagos hechos en 2019, se atenderá desde el 23 de mayo al 3 de julio.

- Pagos hechos en 2020, se atenderá desde el 6 junio al 1 de julio.

- Pagos hechos en 2021, se atenderá desde el 1 julio al 30 de septiembre.

Asimismo, se anunció que para satisfacer esta demanda se van a obtener 700 mil pasaportes que “va a permitir atender las citas programadas o a quienes tengan urgencias de viajes o boletos ya comprados” y que en el mes de septiembre los usuarios que desen tramitar su pasaporte, este podrá realizarse sin cita online.

