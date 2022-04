Raúl Ruidíaz previo a la final de la Concachampions con Seattle Sounders: “Es el torneo más importante de mi carrera”

Raúl Ruidíaz fichó por Seattle Sounders el 2018 y desde ese año es uno de los referentes del equipo. | Foto: Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz es uno de los jugadores peruanos más destacados en el extranjero. Lo demostró en el Monarcas Morelia y también con el Seattle Sounders. De hecho, con este último ganó títulos, aunque le falta el de la Concachampions. Precisamente, el atacante habló sobre el duelo que sostendrá este miércoles 27 de abril (9:00 p.m. hora peruana) ante los Pumas de México en la ida de la final de esta competición y la importancia en su carrera como profesional.

“ Es el torneo más importante de mi carrera. No quiero dejar pasar esta oportunidad , nadie quiere dejarla pasar. Ya venimos golpeados de dos finales atrás en dos años consecutivos. Esa sensación es horrible. Todo depende de nosotros poder lograr lo que tanto queremos”, señaló el delantero en una entrevista para el medio ‘Pulso Sports’.

Desde que llegó a los Estados Unidos, la ‘Pulga’ ha tenido un paso más que destacado en el club de Washington. Los títulos de las Conferencias Oeste (2019 y 2020) y la MLS Cup (2019) son los que puede presumir.

Sin embargo, la situación ha cambiado en cuanto a la Conchampions no ha sido la mejor. El 2018 cayeron en semifinales ante las Chivas de Guadalajara, el 2019 no asistieron, el 2020 fueron eliminados en octavos de final ante Olimpia de Honduras y el 2021 tampoco clasificaron. Por tal motivo, es una oportunidad de oro para coronarse a nivel CONCACAF.

Ahora, también expuso sus sensaciones sobre este crucial encuentro de ida ante un equipo ‘azteca’ que ha dejado atrás a clubes de renombre como New England Revolution de la MLS y Cruz Azul. “Estoy bien y ansioso. Ya quiero jugar el partido. Estoy muy bien físicamente, ya recuperado del último partido. El grupo viene muy bien, entonces estamos preparados para esta gran final. Nosotros sabemos que Pumas es un gran rival, eso lo tenemos claro. Más allá de que ha ido, sacando a equipos muy importantes de México, no nos debe importar mucho. Con que sepamos que es un gran equipo ya está, pero venimos a hacer lo que sabemos y lo que podamos demostrar”, aseguró.

En el caso de la entidad de ‘Rave Green’, dejaron en carrera al Motagua de Honduras (octavos de final), Club León de la Liga MX (cuartos de final) y al New York City FC (semifinales con gol incluido). De ahí que llegan con la moral en alto para hacerle frente al cuadro ‘felino’ que empezará jugando en casa en el Estadio Olímpico Universitario.

Raúl Ruidíaz tras su gol a New York City FC por las semifinales de la Concachampions. | Foto: @SoundersFC

PRESIÓN DE LA HINCHADA LOCAL

Precisamente, los mexicanos jugarán como locales, pero eso no ahuyenta a Ruidíaz, quien aclaró no sentir la presión cuando juega de visita. “No debe influir en nosotros. Te lo digo en lo personal, cuando juego de visita la hinchada de visitante no me afecta y creo que al grupo tampoco. Más allá de todo eso, nosotros debemos enfocarnos en hacer las cosas bien dentro del campo”, declaró.

Por último, el seleccionado peruano manifestó que deberán ser inteligentes para jugar un cotejo de esta magnitud, considerando que el gol de visita no cuenta y que, al ser de ida y vuelta, podrán cerrarlo en el Lumen Field con sus hinchas. “ Tenemos que hacer un partido muy inteligente y sacar un buen resultado. Sabemos que no hay gol de visitante, entonces va a ser muy intenso. Y poder cerrarlo en nuestra casa con toda la gente es lo más lindo, darles la alegría que se merecen”, comentó.

DATO: El ganador de estas dos finales (ida y vuelta) clasificará automáticamente a la próxima edición del Mundial de Clubes.

El delantero peruano tuvo palabras sobre el rival y la posibilidad de conseguir un título internacional para los 'Sounders'. | Video: Pulso Sports

ACTUALIDAD DE RAÚL RUIDÍAZ

Raúl Ruidíaz no empezó bien el año. De hecho, padeció una lesión que le mantuvo varias semanas de baja. No obstante, en los últimos encuentros ha ido mejorando y cogiendo ritmo. En ese sentido, en lo que va de la temporada lleva 9 compromisos disputados y 2 anotaciones, por lo que espera seguir mejorando para que vuelva a su mejor estado de forma, tanto física como futbolística. De paso para que pueda volver a ser considerado en la selección peruana, que deberá afrontar el repechaje con todo su arsenal para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

