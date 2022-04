Proyecto de ley sobre Asamblea Constituyente: ¿qué dicen los gremios empresariales sobre la propuesta?

Fotografía cedida por el Congreso de Perú de Pedro Castillo hablando durante la ceremonia de toma como nuevo presidente de Perú, hoy en Lima. EFE/ Cortesía Congreso de Perú/Luis Enrique Saldana

El presidente de la Repúblca, Pedro Castillo presentó este lunes al Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional para permitir que una Asamblea Constituyente elabore una nueva Constitución. Ante ello, diversos ejecutivos de empresas en el país se han mostrado preocupados por los efectos que vaya a tener en la economía del país.

La propuesta del Ejecutivo propone modificar el artículo 207, de modo que en las próximas elecciones regionales y municipales de octubre se incluya una cédula especial con la siguiente pregunta: ¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política? Las alternativas de respuesta son: Sí o No.

Han surgido diversas reacciones ante esta noticia. Entre ellos, los gremios empresariales, que en su mayoría se mostraron en contra del proyecto. Para Elena Conterno, presidenta de IPAE Asociación Empresarial, un cambio constitucional elevaría la inseguridad jurídica en un momento de alta incertidumbre económica. La proyección vigente del Banco Central de Reserva (BCR) apunta a que la inversión privada no crecerá más en comparación con el año 2021, incluso podría decrecer.

Aníbal Torres da detalles sobre la Asamblea Constituyente. VIDEO: TVPerú

PROVOCARÍA LA PÉRDIDA DE INVERSIONES

En el sector agroexportador, el director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, comentó que el Perú ya perdió su atractivo para la nueva inversión.

“Ya las inversiones están migrando a Ecuador y Colombia. El presidente hizo una gira para garantizar la seguridad jurídica a inversionistas extranjeros. Se está haciendo todo lo contrario. Basta ver lo que pasa con la minería”, afirmó a El Comercio.

En tanto, Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, advirtió que la decisión del Gobierno podría poner un alto en la adjudicación de nuevos proyectos. “Toda la licitación vigente quedaría bajo signo de interrogación porque las reglas quedan en suspenso”, recalcó.

En el rubro minero, la inversión maneja una perspectiva negativa para el 2023. Si bien hay 43 proyectos mineros en el país, con una inversión de US$53.168 millones, según el Ministerio de Energía y Minas a noviembre del 2021, el término de la construcción de Quellaveco y la inexistencia de nuevos proyectos perjudica el ambiente.

SERÍA UNA FORMA DE NO ASUMIR RESPONSABILIDAD

Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), asegura que la propuesta es un intento del Gobierno por desprenderse de la responsabilidad ante la inflación.

“Esta es una medida con la que está tratando de decirle a la gente que todo lo que está pasando, la subida de los precios, no es responsabilidad del Gobierno. Pero lo lamentable es que uno de los ministros de Economía no lo previno, no previno los efectos que podía generar el conflicto en Europa a los precios”, declaró.

“Cuando conversamos con el presidente, él siempre nos dijo que esta convocatoria no iba a pasar. Y la verdad es que ahora la vemos como una política desesperada por contrarrestar la caída de la aprobación que tiene, entre otras cosas, por la cantidad de ministros que han ingresado y no han tenido resultados”, indicó Márquez.

El presidente Pedro Castillo se ha reunido con empresarios, nacionales e internacionales, en diversas ocasiones, para pedirles que inviertan en el país. | Foto: Andina

Carlos Durand, presidente de Perucámaras, gremio que congrega a 50 cámaras de comercio regionales, señaló que el anuncio no es coherente con lo que vienen diciendo el Presidente y otros voceros del Ejecutivo en foros internacionales.

“No es congruente con los anuncios y lo declarado anteriormente en foros internacionales en el sentido de que el objetivo del Gobierno no era la asamblea constituyente. Hoy dicen que el pueblo lo pide, pero el pueblo pide salud, educación y reactivación”, remarcó.

Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, afirmó que esta propuesta “para la gran mayoría de peruanos y peruanas” no era necesaria ni oportuna. Señaló que “responde a los anhelos de Vladimir Cerron, el jefe del Partido de Gobierno, de perpetuarse en el Poder”.

La presidenta del Congreso también se mostró en contra de la propuesta. | VIDEO: Canal N

IMPACTO EN LA VIDA DIARIA

Para Antonio Amico, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, es importante tener en cuenta el impacto que tienen estos anuncios sobre la oferta de vivienda formal.

“Hay una pérdida de confianza del sector privado. En el sector inmobiliario, el sector de vivienda social requiere proyectos de inversión que requieren un tiempo de análisis para dar viabilidad al proyecto. Es importante que haya estabilidad de todo orden”, aseveró.

Carlos Durand también opinó que este anuncio es uno de los factores que propició el aumento del tipo de cambio en la jornada de ayer y la caída de la Bolsa de Valores de Lima. Pero recalcó que no es el único factor, ya que siguen influyendo factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania y el enfriamiento de la economía de China.

“Lo que va a generar este anuncio es mayor presión para agudizar la crisis económica. Hoy vemos el tipo de cambio sobre S/3,80, la caída de las bolsas. Estamos en una situación económica complicada por la pandemia y una crisis impulsada por factores externos, que elevan los índices de inflación y hacen perder la capacidad adquisitiva a la población más vulnerable del país”, afirmó.

Al cierre del lunes, la Bolsa de Valores de Lima tuvo una caída de 4,36% en su índice General. Si bien otras bolsas regionales también experimentaron caídas, la del Perú fue la que tuvo un golpe mayor. Asimismo, el dólar cerró la jornada en S/3,806, un incremento del 0,95% de su valor y el tipo de cambio más alto desde el 8 de febrero.

