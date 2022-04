Gobierno de Pedro Castillo: Perú es el país que más cambios de ministros de salud ha tenido durante la pandemia

El 2020 fue un año muy duro para muchos países tras la llegada de la pandemia al mundo. Nuestro país no fue ajeno, ya que se evidenció con más fuerza las debilidades en el sector salud, una situación que se venía arrastrando de décadas anteriores.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención y sigue debilitando a la cartera del Ministerio de Salud, son los cambios constantes de sus ministros, el cual, ya van permutando tres funcionarios en solo 9 meses de la gestión de Pedro Castillo. Ellos son: Hernando Cevallos, Hernán Condori y Jorge López.

En ese sentido, Perú ha experimentado altibajos notorios en términos de gestión sanitaria en comparación con los demás países de América Latina, el cual nos sigue poniendo en la mira del mundo.

Ahora, con 24 días en el cargo, el actual titular del sector, Jorge López, es el más nuevo ministro, el cual tiene la responsabilidad de seguir lidiando con la tercera ola de la pandemia, mejorar la atención y prevención en la salud de los más de 36 millones de peruanos.

Jorge López, ministro de Salud. | Foto: Minsa

Por su parte, la directora del MVA en salud de la universidad UPC, Flor de María Philips, señaló al Comercio que uno de los aspectos más negativos para la gestión de la pandemia ha sido la alta rotación ministerial, esto porque los cambios tienden a repetirse en puestos técnicos representados por los viceministros y directores generales.

“Los ciclos cortos de ministros siempre afecta la eficiencia del sector. Los ministros necesitan tiempo para comprender la dinámica y la mecánica y en eso pueden pasar fácilmente tres o cuatro meses”, comentó la también ex jefa de Susalud.

Por su parte, el ex ministro de Salud, Hernando Cevallos, avala que “las limitaciones hacen más necesaria una administración estable” , es por ello que asegura que estos cambios siguen debilitando el sector, sobre todo por la presencia del anterior funcionario que fue censurado por el Congreso de la República por sus graves cuestionamientos.

Tras esto, el exministro señala que el sector tiene un déficit inicial de 60,000 millones de soles para cubrir infraestructura y otro déficit de 20 millones de soles en profesionales de la salud.

“El presupuesto siempre es limitado y se tiene que manejar de manera racional no para resolver los problemas de fondo en el sector”, agregó Cevallos. (Con información de El Comercio)

Pedro Castillo.

¿QUÉ PASARÍA SI PEDRO CASTILLO PRESENTA UN NUEVO GABINETE?

En conversación con Infobae Perú, el politólogo Alonso Cárdenas, analizó que si el mandatario hace un nuevo cambio de gabinete sería el quinto en nueve meses de gobierno, o sea, 30 ministros en ese tiempo, “algo inédito en América Latina”.

No solo eso. A Castillo, según el politólogo, le espera un camino más duro en los siguientes meses: “El mayor problema del Gobierno es la sobreexpectativa que se generó y no tiene la capacidad de cumplir, básicamente en el sur, donde están las mayores protestas; y en un par de meses va a ser la seguridad alimentaria. Perú no produce fertilizantes; ese es un tema complicado que el Gobierno no está manejando; y el presidente y su equipo de asesores no se da cuenta. Para eso, necesitas personas con perfil de conocimiento y capacidad de gestión en puestos claves . Ese ha sido el talón de Aquiles: la pésima capacidad de convocatoria y colocar a personas en cargos públicos claves”.

