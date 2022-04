Abogado de Alejandro Toledo asegura que aún pueden apelar para evitar su extradición

Alejandro Toledo, durante una entrevista con Efe, en Nueva York | Foto: EFE/Eduardo Muñoz

El día de ayer, la jueza Laurel Beeler denegó el habeas corpus presentado por la defensa de Alejandro Toledo para evitar ser extraditado al Perú. Ahora, el abogado defensor del expresidente, Roberto Su, sostuvo que todavía pueden apelar la decisión del Tribunal de California.

“Esta decisión puede ser recurrida ante un tribunal, integrado por tres miembros del estado de California, quien tendría que resolver en segunda instancia”, indicó en conversación con RPP Noticias.

“Es un trámite que ha merecido una decisión de la juez, quien ha considerado que los dos extremos planteados por la defensa técnica del presidente Toledo no son admisibles. Tengamos en cuenta que la defensa cuestionó la causa probable, por un lado, y, por otro lado, cuestionó que el requerimiento del Estado peruano no se adecuaba a lo que establece el artículo 1 del tratado, que Perú hace la petición del señor Alejandro Toledo cuando no existía una acusación”, precisó.

Se recuerda que Toledo había sido detenido en julio de 2019 en California, donde reside desde los últimos años, y estuvo 8 meses en prisión, ya que el juez resolvió que existía riesgo de fuga. Finalmente, salió de la cárcel y pasó a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de COVID-19.

El 28 de setiembre de 2021, el juez de Estados Unidos Thomas Hixson había decidido que Toledo sí podía ser extraditado al Perú. | Fuente: REUTERS

La jueza Beeler denegó el habeas corpus presentado por la defensa de Toledo, pues consideró que correspondería a la justicia peruana decidir, en función a las evidencias que existan, si el exmandatario debe o no cumplir prisión.

“Conforme a la norma aplicable, las confesiones del peticionario y el testimonio de Barata y Maiman proporcionan motivos razonables para determinar que el peticionario participó en el esquema de soborno y cometió colusión y lavado de dinero”, señalaba la resolución de la Corte de Justicia de California.

“Corresponde a un tribunal peruano evaluar las defensas del peticionario, sopesar la credibilidad del testimonio de los testigos y, en última instancia, decidir si las pruebas son suficientes para condenarlo (...) Por las razones expuestas, el tribunal deniega la solicitud de recurso de habeas corpus”, agrega.

CASO DE ALEJANDRO TOLEDO

El pedido de extradición de Toledo fue hecho por la fiscalía ante el juez Richard Concepción Carhuancho el 18 de febrero de 2018, quien lo admitió y envió el cuaderno a la Corte Suprema, cuya Sala Permanente la aprobó un mes después. El pedido se hizo con base en las acusaciones de haber recibido presuntos sobornos de más de 30 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht.

En marzo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad la extradición del expresidente para que responda por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

En julio de 2019, Alejandro Toledo fue detenido por las autoridades de Estados Unidos y permaneció en prisión. Meses después, en noviembre de 2019, el juez de la Corte Federal de los Estados Unidos, Vince Chhabria ordenó que el expresidente continúe su proceso de extradición en prisión. Además, debía presentar, en un plazo de 14 días, sus movimientos bancarios entre 2018 y 2019 y los de su esposa Eliane Karp.

En tanto, la justicia peruana aprobó en primera instancia el pedido de extradición contra Eliane Karp, Alejandro Toledo y Avraham Dan On, extrabajador de confianza del exjefe de Estado, por el caso Ecoteva .

En agosto de 2021, la defensa del exmandatario Alejandro Toledo, presentó en Estados Unidos un pedido para que la Corte niegue su extradición. Sin embargo, el 28 de septiembre de 2021, el juez Thomas Hixson había decidido que Toledo sí podía ser extraditado, al haber hallado pruebas suficientes que justifican la repatriación solicitada por el gobierno peruano.

Un día después, en entrevista con la agencia Efe, el exmandatario informó que su defensa pediría un habeas corpus. Este es el recurso que se denegó este lunes 25 de abril.

Poder Judicial rechazó pedido de Alejandro Toledo para cesar mandato de prisión preventiva en diciembre de 2021.

