Perú Libre no es el partido con más contratados en el Gobierno, sino APP, Somos Perú y Acción Popular

Desde que inició el gobierno de Pedro Castillo, más de 300 personas que militan en algún partido político han conseguido un puesto de trabajo en diferentes entidades del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la mayoría no pertenece al partido Perú Libre, tampoco a otros partidos de izquierda, como Juntos por el Perú, sino a los autodefinidos “partido de centro”, como Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú (SP) y Acción Popular (AP), así lo reveló un informe del diario El Comercio.

PARTIDOS CON MÁS TRABAJADORES EN EL GOBIERNO

De acuerdo a las últimas planillas disponibles en el portal de Transparencia del Estado, los partidos con más contratados durante la gestión de Pedro Castillo son:

- Alianza para el Progreso (APP): 103 militantes de esta agrupación política comenzaron a trabajar en distintos cargos del Ejecutivo desde el 28 de julio del 2021. La mayoría de estos militantes del partido de César Acuña ahora laboran en el ministerio de Salud (75) y del Interior (20).

- Somos Perú es la segunda organización política con más afiliados contratados por la gestión actual con 59 funcionarios en total. La mayoría se encuentra en puestos en las carteras de Salud (27) e Interior (16), al igual que APP. Cabe indicar que, Alejandro Salas, militante de Somos Perú, es el actual ministro de Cultura.

- Acción Popular cuenta con 57 militantes que empezaron a trabajar en el Ejecutivo desde el 28 de julio de 2021. 23 de ellos están en el sector Salud y 11 en el ministerio del Interior.

- Perú Libre tiene 55 afiliados contratados por la actual gestión.

- Juntos por el Perú, partido aliado del oficialismo, tiene 22 trabajadores. 7 de ellos fueron contratados en el ministerio de Comercio Exterior y Turismo, liderado por el ministro Roberto Sánchez, congresista de JP.

MÁS MILITANTES CONTRATADOS

Si se tiene en cuenta a todos los militantes de algún partido que trabajan en el actual Gobierno incluso desde antes que Castillo asumiera el mandato, la agrupación política que más funcionarios aporta es Acción Popular (579 en total); sigue Somos Perú (300) y luego APP (293).

Cabe indicar que en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski las cifras eran similares: 568 militantes de AP, 226 de Somos Perú y 145 de Somos Perú.

“NO LOS CONOZCO”

La presidenta del congreso de la República, María del Carmen Alva, quien pertenece a las filas de Acción Popular, fue consultada sobre la gran cantidad de militantes de su partido que trabajan en el actual gobierno y argumentó que la cifra es poca respecto al número de militantes que tiene su partido.

“Yo soy de Acción Popular desde que nací. Antes de que me dieran un biberón me dieron una lampa. He trabajado 20 años en la administración pública. No he sido ni fujimorista, ni vizcarrista, ni de PPK, soy una profesional”, señaló a la prensa este lunes tras inspeccionar una comisaría en San Martín de Porres.

“Acción Popular tiene 250 mil militantes, no nos conocemos todos. Esas personas vienen desde antes o recién. Esas personas tienen que trabajar, chambear. Tú no le puedes decir a alguien que no vaya a chambear, la cosa es que no sea ministro, para eso tiene que retirarse del partido o pedir un permiso”, añadió.

Además, indicó que ella misma trabajó por cinco años como asesora en el ministerio de Trabajo.

