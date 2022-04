Sporting Cristal: Martín Távara fue sancionado por CONMEBOL tras expulsión en Copa Libertadores

Martín Távara es canterano de Sporting Cristal y forma parte del universo de Ricardo Gareca para la selección peruana. | Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal viene de conseguir dos victorias importantísimas en la Liga 1 ante Deportivo Municipal y Cienciano. De hecho, su crecimiento es cada vez mayor, algo contrario a lo que le sucede en Copa Libertadores, donde perdió en sus primeros partidos. En ese sentido, el cuadro ‘celeste’ no podrá contar con Martín Távara en sus próximos dos encuentros por su expulsión ante Universidad Católica .

La sanción fue aplicada por parte de la CONMEBOL, la cual le impuso dos multas al futbolista peruano. La primera corresponde a los duelos en los que estará ausente, tomando en cuenta que una expulsión directa es motivo de ausencia para el siguiente. No obstante, le añadieron uno más. Asimismo, el organismo internacional dio a conocer que el segundo castigo será económico y asciende a los 3 mil dólares, los cuales, según el comunicado oficial, se debitarán “ automáticamente del monto a recibir por su Club en concepto de derechos de Televisación y Patrocinio ”.

Sanciones de CONMEBOL a Martín Távara. | Créditos: Eduardo Combe

De este modo, el jugador de 23 años se ausentará de los cotejos ante Talleres de Córdoba en Argentina este martes 26 de abril y ante el mismo cuadro chileno en Lima el miércoles 04 de mayo. Dos encuentros que, sin duda, serán cruciales para los intereses del elenco ‘cervecero’.

MOMENTO DE LA EXPULSIÓN

Cabe resaltar, que Távara fue expulsado a los 97 minutos en Santiago, luego de propinarle un manotazo al volante Felipe Gutiérrez. En ese momento, el árbitro uruguayo, Leodán González, se percató de esta acción y no dudó en mostrarle la tarjeta roja que evidenciaba un fastidio en el jugador por la derrota que venía sufriendo su equipo en un compromiso que tuvo un final polémico.

El volante peruano vio la tarjeta roja tras un manotazo al chileno Felipe Gutiérrez a poco del final del partido. | Video: Cruzados

PARTIDO DISPUTADO Y CON POLÉMICA

Y es que ante el combinado ‘cruzado’, los dirigidos por Roberto Mosquera realizaron un buen partido y estuvieron a la altura de lo que significa competir en la Copa Libertadores. De hecho, en el primer tiempo, las acciones estuvieron casi igualadas, con ocasiones para ambas escuadras. Irven Ávila tuvo la oportunidad de abrir el marcador luego de un disparo suyo que salió apenas encima del arco de Sebastián Pérez. Sin embargo, a poco del descanso llegó un zapatazo de volea de Marcelino Núñez, un golazo que fue de otro partido y trastocó los planes de los visitantes.

Para la segunda mitad, el elenco ‘rimense’ fue en busca del empate y trató de inquietar la valla rival. El ingreso de Yoshimar Yotún le otorgó otros aires y la claridad para la distribución de la pelota en el mediocampo. Fue así, que ‘Yoshi’ provocó una falta a su favor que terminó en un clave tiro de esquina. En dicho cobro, Nilson Loyola alcanzó a marcar el gol de la igualdad por un cabezazo tras un rebote en área de los locales.

Aunque la controversia llegó a los 87 minutos, cuando el juez principal cobró un penal a favor de los ‘sureños’, que luego de ver en la repetición se vio que el balón impactó en el rostro de Percy Liza, mas no en su brazo. Los reclamos de los ‘celestes’ no se hicieron esperar, pero Leodán se rehusó a modificar su decisión. A esto se le suma el hecho de que el VAR aún no llega a este certamen. Fernando Zampedri fue el encargado de ejecutar la pena máxima y decretar el segundo gol que sería el de la victoria.

Luego llegaría la expulsión de Távara producto de este ambiente tenso que evidenció la molestia e incomodidad de Sporting Cristal. Por tal motivo, el encuentro ante Talleres es fundamental para tener la chance de luchar una clasificación a los octavos de final o, en su defecto, terminar como tercero para acceder a la Copa Sudamericana.

El conjunto chileno se impuso de local a los 'celestes' en duelo por la fecha 2 de la competición internacional. | Video: CONMEBOL Libertadores

