“Sporting Cristal es un club grande”, sentenció Christofer Gonzales tras triunfo ante Cienciano

El 'Cholito' marcó el único tanto del partido ante Cienciano. Foto: Sporting Cristal.

Christofer Gonzales es uno de los referentes de Sporting Cristal y el mejor jugador de la temporada hasta el momento. El mediocampista es el encargado de darle buen fútbol al equipo, aunque lo que más se necesitó ante Cienciano fue actitud y coraje, características que todo el equipo ‘celeste’ demostró en la victoria 1-0 de visita por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. ‘Canchita’ destacó al cuadro rimense tras la victoria.

“A los equipos que vengan a Cusco se les va a hacer muy complicado sumar. Nos quedamos conformes con nuestro rendimiento y ahora hay que pensar en lo que viene. El resultado nos ayuda en la seguridad y confianza como equipo. Sporting Cristal es un club grande y todos están para competir y para rendir”, comentó en conferencia de prensa en el estadio Inca Garcilaso de la Vega al finalizar el compromiso.

En otro momento reveló que están aptos para las dos competiciones y se frustró por no poder marcar a nivel internacional. “Le estamos dando prioridad a ambos torneos (Liga 1 y Copa Libertadores). No hemos tenido mucha afinidad en el resultado internacionalmente, hemos generado ocasiones de gol pero para nosotros ha sido frustrante no concretarlas. Sin embargo, este equipo está para pelear ambos campeonatos”, expresó.

Christofer Gonzales fue titular y jugó todo el partido ante los ‘cusqueños’, donde mostró su habilidoso juego durante los ataques de los ‘cerveceros’. No participó en la acción del gol, pero fue fundamental para los pasajes de posesión y creación del equipo. Irven Ávila fue el encargado de marcar de cabeza tras centro de Leandro Sosa.

El volante ofensivo considerado por Ricardo Gareca para la selección peruana lleva 11 partidos en la temporada entre Liga 1 y Copa Libertadores. En total, suma 868 minutos en cancha con seis goles y una asistencia, siendo el goleador de su equipo.

Los ‘rimenses’ alcanzaron la séptima posición y ahora tienen 18 puntos en la tabla de posiciones, superando a Universitario de Deportes y poniéndose a tres del líder. Sin embargo, aún quedan partidos por jugar y las casillas se pueden mover mucho hasta el domingo. Ahora se enfocarán en la Copa Libertadores , donde enfrentarán de visita a Talleres de Córdoba por la tercera fecha del grupo J este martes 26 de abril desde las 07:30 p.m. (hora peruana).

Los 'celestes' ahora suman 18 puntos en el Torneo Apertura.

SALUDÓ RECUPERACIÓN DE MOSQUERA

En pleno partido se pudo conocer que Roberto Mosquera, quien estuvo separado por temas de salud, había superado la COVID-19 y cabe la posibilidad de que pueda viajar a Argentina con el plantel para dirigir la tercera fecha del torneo Conmebol.

“Lo principal es la salud y gracias a Dios Roberto se ha podido recuperar de la mejor manera. Ya pronto estaremos con todo el comando técnico junto”, declaró.

SPORTING CRISTAL 1-0 CIENCIANO

Sporting Cristal le sacó jugo a una situación que no parecía tan peligrosa y se llevó tres valiosos puntos. Irven Ávila fue el encargado de marcar el único tanto del compromiso con un soberbio disparo de cabeza entre dos defensores. La pelota llegó bombeada, pero el delantero, que había ingresado en el segundo tiempo, pudo marcar a los 67 minutos y darle el triunfo a los ‘celestes’.

Con este tanto, sumó cuatro goles y la misma cantidad en asistencias. Además, es uno de los goleadores históricos del cuadro ‘bajopontino’ con 113 anotaciones. Se puso a cinco goles de quitarle el quinto lugar a Flavio Maestri.

Sporting Cristal enfrentó a Cienciano por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1

SEGUIR LEYENDO