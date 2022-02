Patricia Juárez no dará voto de confianza al Gabinete: “Este gobierno sólo busca copar el Estado y quebrar instituciones”

Patricia Juárez es la presidenta de la Comisión de Constitución. Foto:

La parlamentaria de Fuerza Popular, Patricia Chirinos comentó a través de su cuenta oficial de Twitter que no le dará el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Aníbal Torres, quien estará en el Congreso para exponer la política general del Gobierno.

Cuestionó que el presidente de la República, Pedro Castillo, mantenga en sus cargos a los ministros Hernán Condori (Salud), Juan Silva (Transportes), Ángel Yldefonso Narro (Justicia y Derechos Humanos) y Carlos Palacios Pérez (Energía y Minas).

“Mi posición es NO dar el voto de confianza al gabinete que lo dirige quien no tiene ánimo de concertar y mantiene a Ministro de Salud, Transportes, Justicia, Energía y Minas, entre otros. Este gobierno sólo busca copar el Estado y quebrar instituciones”, señaló.

Dos días después que el mandatario pida que se adelante al 28 de febrero, Castillo dijo que el premier acudirá al Congreso a sustentar las políticas del Gobierno el 8 de marzo.

“Insto al Congreso de la República que nos vamos a poner de acuerdo y nuestro doctor, Aníbal Torres, va a sustentar el 8 de marzo en el hemiciclo”, declaró ante la prensa en una visita a Cutervo, en Cajamarca, este sábado.

Cabe recordar que el jueves 17 de febrero, el mandatario había invocado al Poder Legislativo que adelante la fecha de presentación del Gabinete para otorgar el voto de confianza para el 28 de febrero.

“Volteando esta página de críticas, dimes y diretes, que haya la posibilidad y le invoco al Congreso que hiciera el esfuerzo para que reciba a nuestro gabinete el 28 de febrero porque alargar hasta el 8 de marzo también a nosotros nos limita ciertas cosas”, declaró desde un colegio durante un recorrido por Lambayeque.

BANCADAS QUE DARÁN EL VOTO DE CONFIANZA

Así como hay bancadas que no le darán el voto de confianza a Aníbal Torres, hay otras que ya están decididos en darlo, ya que confían en la gestión que pueden hacer los actuales ministros.

Este es el caso de Perú Libre, por medio de Waldemar Cerrón, reveló que tras la reunión de dos horas con el premier, el diálogo con todos los presentes fue armónico y que sintieron el respaldo tanto del presidente del Consejo de Ministros (PCM) y del Ejecutivo. Por lo que les pidió a las demás bancadas a reunirse con el premier en busca de llegar a consensos y lograr la estabilidad política que anhelan.

“Estamos convencidos que, con el diálogo, la concertación va a llevar a nuestro país adelante. Nosotros, luego de esta reunión, hemos acordado respaldar al 100% a este Gabinete Aníbal Torres”, sostuvo este martes a los medios de comunicación.

Perú Democrático mantuvo la reunión con el premier y aseguró que también lo apoyarán. El congresista Carlos Zeballos, señaló que, si bien varios ministros son controversiales, el gabinete tiene que “emprender trabajo”. “Hay cuestionamientos, hay investigaciones de por medio, vamos a darle el voto de investidura al gabinete”, dijo.

Sin embargo, Zeballos precisó que apoyarán eventuales interpelaciones que se presenten a los ministros puesto que su labor como legisladores es la de “fiscalizar y controlar”. “Si hay algo mal, ellos tienen que venir al Congreso a rendir cuentas de lo que hacen, no puede ser que haya ministros que no estén dando resultados. Vamos a apoyar interpelaciones de ser necesario”, expresó.

Somos Perú comparte el mismo sentir, su legislador, Wilmar Elera, explicó que su apoyo al gabinete Torres es para evitar que el país se paralice, pero que prevé interpelar luego a los ministros cuestionados.

“Lo que no queremos es que el Perú se paralice, no tener un Gabinete Ministerial en funciones implica una paralización e incertidumbre en la economía y no estamos para eso”, argumentó el congresista.

Finalmente, Juntos por el Perú comentó que no se reunirá con el Gabinete Torres, pese a que ya habían confirmado su asistencia.

“El Grupo Parlamentario Juntos por el Perú comunica que, luego de evaluar los acontecimientos políticos ocurridos el día de ayer ha decidido no asistir a la reunión programada el día de hoy con la Presidencia del Consejo de Ministros”, informaron por redes sociales.

“Remitiremos por escrito los principales temas de agenda que consideramos imprescindibles abordar en beneficio del país”, señalan los integrantes de Juntos por el Perú.









SEGUIR LEYENDO