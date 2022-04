Todo lo que hizo Fiorella Cayo para superar el fin de su matrimonio con Miguel Labarthe

Fiorella Cayo cuenta su proceso de recuperación tras separarse de Miguel Labarthe. (Fotos: Instagram)

Fueron dos años de matrimonio que, difícilmente, Fiorella Cayo y Miguel Labarthe podrán olvidar. En medio de los rumores de un distanciamiento, la mayor de las hermanas Cayo sorprendió a todos al anunciar que había decidido divorciarse del empresario porque “no estábamos alineados en los mismos valores”. Pese a la separación, la actriz no ha dejado de sonreír y de mostrarse superada ante el público.

Esto llamó la atención de las conductoras de América Hoy, programa donde se presentó este último viernes 22 de abril. Durante la entrevista, Janet Barboza y Brunella Horna le preguntaron cómo había reaccionado emocionalmente a su separación, tomando en cuenta que es la segunda vez que pasa por un proceso parecido.

“Cuando terminó mi segunda relación (con Miguel), he seguido siendo feliz… He tenido tristezas, sí, pero creo que la decepción fue tan grande que me permitió valorarme, quererme mucho y continuar. Muy distinto a tirarme a muerte y deprimirme como sí me pasó en mi primera relación (con Edgardo Oliva). Ahora he sentido mucha tristeza, pero con actitud de querer seguir adelante”, comentó la ex Torbellino.

Fiorella Cayo y Miguel Labarthe se casaron en una romántica ceremonia en la Laguna Azul, Tarapoto. (Foto: Instagram)

SE PERMITIÓ LLORAR

Más adelante, Fiorella Cayo aconsejó a los televidentes que la mejor forma para recuperarse de una ruptura es dejarse invadir por la tristeza, pero sin olvidar que el dolor es momentáneo. “ He llorado, pero una llorada bien llorada. La tristeza hay que enfrentarla, hay que sentirla. Y también digerirla para dejarla atrás. El tiempo es hoy y hay que valorar el presente, eso me ayudó mucho”.

Sorprendida por sus declaraciones, Brunella Horna preguntó cuánto tiempo le había tomado para llegar a un grado de felicidad en el que podía hablar sin problemas sobre su separación, la cual, según las propias palabras de Cayo, ha sido reciente.

“Fue un proceso. No voy a desvalorar a nadie porque las personas con las que compartí mi vida son hombres maravillosos. No me equivoqué. Miguel, mi segundo esposo, le deseo lo mejor, estoy segura que hará muy feliz a una nueva mujer si no comete los errores que cometió conmigo. Seguramente será el hombre perfecto , pero yo decidí soltar porque no me iba a hacer bien emocionalmente”, sostuvo.

Fiorella Cayo se mostró superada y contó qué hizo para superar el fin de su matrimonio con Miguel Labarthe | VIDEO: América TV / América Hoy

SU SEGUNDO DIVORCIO

El primero esposo de Fiorella Cayo fue Edgardo Oliva, con quien mantuvo una relación amorosa de 8 años y fruto de su relación nacieron sus dos hijos, Mateo y Facundo. Su divorcio se confirmó en el 2011 y se debió, según la actriz, a las diferencias de caracteres que hicieron que su romance no sea más saludable para ambos.

En el caso de Miguel Labarthe, ellos se casaron el 1 de diciembre de 2019 en Tarapoto en el distrito del Sauce en compañía de sus familiares y amigos cercanos. Desde entonces, las miradas de los medios de comunicación han estado atentos por si ocurre algún problema entre ellos.

El 12 de abril, Cayo confesó que su matrimonio con el empresario peruano había llegado a su fin. En declaraciones a la prensa, la cantante reveló que tenían diferentes valores personales, aquellos que terminaron por distanciarlos.

“ Creo que ha habido una divergencia de integridad de valores. Uno puede perdonar algunas cosas con ánimo de tratar de ver las cosas no tan blanco, ni tan negro . Pero finalmente sí hay cosas que van en contra de tu esencia, hay que decir hasta aquí no más. No estábamos alineados en los mismos valores”, dijo la actriz para las cámaras de América Hoy.