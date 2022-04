El efecto Aldo Miyashiro: su pareja le dice que irá a jugar y decide seguirlo

Su pareja le dice que ira a pichanguear luego del ampay de Miyashiro y lo busca. Composición.

Los videos virales sobre el ‘ampay’ de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz siguen siendo tendencia en redes sociales, sobre todo en TikTok. Esta vez, aparecieron imágenes donde una joven menciona que su pareja le dijo que iba a jugar fulbito tras el programa de Magaly, y ella decidió corroborar si era cierto.

La usuaria carolinebada compartió en su red de TikTok cómo se fue a buscar a su pareja hasta donde iba a jugar su supuesta pichanga con amigos, sin importarle que vivía lejos del lugar. Era una parodia del temor que sentía que le ocurra lo mismo que pasó con Aldo Miyashiro, que fue infiel luego de un partido de fulbito.

“Después del ampay del chino Aldo, mi novio me dijo que iría a jugar. No importó vivir lejos, yo llego como sea a comprobar si es cierto”, se lee en la descripción del video viral que ha logrado superar las 177 mil reproducciones y más de 9 mil me gusta en la aplicación.

Por otro lado, en las imágenes virales de TikTok se observa cómo la joven llega hasta el lugar que le había dicho su novio que estaría jugando fútbol. Inmediatamente, buscó con la mirada a su pareja y cuando lo encontró se sentó para grabarlo jugando con sus colegas. Al menos supo que no había pasado nada. “Primero tóxica, ante que ‘cachuda’”, escribió al finalizar el video.

Mujer va a ver su pareja a jugar pichanga | Video: TikTok/@carolinebada.

QUÉ ES UN VIDEO VIRAL

Por si no estás familiarizado con este concepto, un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten y dan like a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido y ‘likeado’, es porque causa revuelo e impacto en quienes lo ven o se ven identificados con la situación, esto provoca que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta que el clip alcanza millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico, lo emotivo y hasta la tragedia A pesar de que los contenidos trágicos en muchas ocasiones pueden llegar a herir susceptibilidades, precisamente estos son los de los que consiguen una mayor cantidad de reproducciones y compartidos en poco tiempo.

QUÉ ES TIKTOK

Si escribimos ‘TikTok’ en la barra de búsqueda de Google, uno de los principales resultados que no saltará a la vista será la definición de Wikipedia. Esta web señala que esta plataforma, conocida como Douyin en China, es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance.

Si bien esta red social empezó a tomar más popularidad en el 2019, durante la cuarentena por la pandemia causada por COVID-19 en 2022, su popularidad estalló alrededor del mundo, ya que tanto grandes como chicos se vieron atraídos no sólo a ver y compartir el contenido que les gustaba, sino también a crearlo.

SEGUIR LEYENDO