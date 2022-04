Cardenal Pedro Barreto afectado tras insulto del premier Aníbal Torres: “Me ha dolido muchísimo”

Cardenal Pedro Barreto.

El cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, rompió su silencio tras los calificativos del presidente de Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien en una entrevista lo llamó “miserable” y dejó a entrever que está coludido con grupos de poder que intentan vacar al mandatario Pedro Castillo.

En una entrevista para Willax Tv, el religioso se mostró dolido tras escuchar las palabras del premier, además, recordó la vez en que, por pedido de Torres, ayudó al Ejecutivo en calmar las aguas durante las violentas manifestaciones en Huancayo, las cuales exigían la renuncia del jefe de Estado.

“A mí personalmente, como a cualquier otra persona, me ha dolido muchísimo porque él me pidió la mediación para ir a Huancayo”, sostuvo el Barreto. A la vez remarcó que él no le tiene fe a Castillo Terrones, sino a Dios.

CONGRESO RECHAZA INSULTOS AL CARDENAL

La titular del Congreso de la República, María del Carmen Alva , manifestó su apoyo a través de sus redes sociales al cardenal Barreto luego de que se difundieran declaraciones del premier Torres.

“Mi solidaridad con el cardenal Pedro Barreto ante las inaceptables declaraciones en su contra del premier Aníbal Torres, quien con sus palabras ha ofendido además a todo el pueblo católico. Los insultos destruyen cualquier forma de diálogo”, tuiteó la parlamentaria de Acción Popular.

Por su parte, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya , consideró que lo dicho por el primer ministro se trataría de una “cortina de humo” para cambiar el foco de la atención público.

“Al premier lo usan como un elemento distractivo, es una cortina de humo permanente, no tiene nombre lo que dijo [al cardenal Barreto], hemos trabajado la interpelación del primer ministro, hemos pedido que nos dé copia de las actas del Consejo de Ministros hace semanas y no cumplen con entregarlas”, puntualizó.

En tanto, la legisladora de Acción Popular, Karol Paredes , indicó que “insultar al cardenal es agraviar a todas las comunidades de fe en nuestro país”.

“Mi rechazo al agravio vertido por el señor Aníbal Torres contra el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. El respeto es parte de la ética que el premier debe conservar. Insultar al cardenal es agraviar a todas las comunidades de fe de nuestro país”, escribió Paredes en su cuenta de Twitter.

Por último, el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana , indicó que las expresiones de Aníbal Torres solo evidencian que su presencia en el gabinete ministerial está en decadencia.

“Son expresiones totalmente desafortunadas y lamentables. No ayudan en absolutamente nada a avanzar si es que queremos solucionar la crisis política. Es la muestra de un evidente agotamiento del premierato del doctor Torres Vásquez”, dijo a Exitosa.

“Se le exige cambios radicales, de fondo. En ese escenario, la presencia de Aníbal Torres (en el premierato) se hace insostenible”, agregó.

ANÍBAL TORRES SE JUSTIFICA

“Ahí tenemos un cura [...] el cura Valverde, perdón me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Claro, lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías, no menciona lo que estamos haciendo”, fueron los comentarios del premier en alusión a Pedro Barreto.

Tras estas declaraciones, Torres causó revuelo en la comunidad católica del Perú, ganándose cientos de críticas. Por lo que fue consultado al respecto en la conferencia de prensa que realizó ayer tras sesión del Consejo de Ministros.

En su defensa, el primer ministro explicó que no trató de insultar al cardenal Barreto, sino que usó un “dicho popular” para referirse a su persona ya que no recordaba su nombre.

“Fue una entrevista que me hicieron al respecto. No recordé el nombre del cardenal, entonces dije eso sobre ‘qué tan miserable puede ser esta persona que ni de su nombre me acuerdo’ o algo así. Es un dicho popular que en cualquier lugar se utilizar, también en Lima”, alegó.

“Eso ha sido. No buscaba ofender. Yo también he hablado con el Cardenal en días anteriores, nunca él expresó una palabra sobre las acciones positivas que realiza el poder ejecutivo, ni tampoco en favor de las clases más olvidadas. Esta situación me preocupa”, continuó su defensa.

