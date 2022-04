Paro en Cusco: se registra enfrentamiento con turistas extranjeros | VIDEO

Diversos gremios vienen promoviendo un paro en la región de Cusco tras registrarse una sorpresiva alza en diversos precios que afecta sus bolsillos. No solo los ciudadanos de aquella zona del país se han visto afectados, sino también los turistas que han llegado hasta ahí para conocer sus atractivos. El ambiente se ha complicado al punto de que se ha registrado un enfrentamiento verbal entre los protestantes y un turista latinoamericano que se encontró con una vía cerrada.

“Desde hace 40 km que tenemos que caminar para llegar a Cusco”, se oye decir ofuscado a un visitante que estaba acompañado de su familia. Además, en el video se logra ver una de las vías bloqueada con piedras y custodiada por huelguistas de la zona. “Desde las 5:30 a.m. que estamos esperando, tuvimos que salir caminando para venir a invertir para que a Perú le vaya bien”, añadió para luego referirse a quienes le impedían el paso como vagos. El calificativo fue el detonante para que los protestantes mostraran rechazo a su presencia.

“Camina, no estás en tu país”, se oye decir a un hombre que poco a poco se acerca a la familia de turistas. Al ser consultado si acaso la agencia que les vendió el pasaje les advirtió de la manifestación, el hombre que propinó el insulto aseguró que recibió indicaciones. “Nos dijeron que teníamos que salir antes de ayer en la noche para poder llegar hoy. Es una vergüenza. Son unas lacras”, dijo gritando de manera alterada a las personas que custodiaban el paso de vehículos en la carretera.

La protesta generada por el alza de precios también ha afectado a quienes planeaban visitar la histórica región.

Los cusqueños reunidos para mostrar su malestar por el alza de precios en productos de primera necesidad se acercaron para retirar al hombre imitando su actitud ofuscada. “¡Delincuente!”, dijeron, pero el hombre aseguró no no sentirse atemorizado por su presencia. “Yo soy latinoamericano. No te tengo miedo. Hay que laburar para tener una Latinoamérica de pie, vago. Yo trabajo todo el día”, se oye al final del video compartido.

PARO EXTENDIDO

Una reunión entre las organizaciones sociales y sindicales del Cusco decidió prolongar el paro regional que había sido estipulado para 48 horas hasta el 19 de abril. El acuerdo se llegó por mayoría y decidieron no atender el requerimiento del Gobierno central para detener la paralización que ya está afectando al sector turismo y otros.

El presidente del Consejo de ministros Aníbal Torres se encuentra en la región del Cusco, pero los manifestantes consideran que su presencia es insuficiente. El presidente de la Federación de Agricultores Túpac Amaru del Cusco, Walter Torres, solicitó la presencia del presidente Pedro Castillo si el gobierno desea que la protesta sea paralizada.

La presencia del premier Torres ha permitido que se lleguen a primeros acuerdos con los manifestantes, entre los que se encuentra la instalación de una mesa de trabajo el 21 de abril y la realización de un Consejo de ministros descentralizado el 22 de este mes. Sin embargo, Josué Marocho, presidente de la Asamblea Regional de Jóvenes del Cusco, señaló que existe cierta desconfianza al Gobierno central debido al incumplimiento de acuerdos previos.

Hasta el momento no se ha confirmado la presencia del presidente Pedro Castillo en la región en cuestión. Ante esto o la posible suspensión del Consejo de ministros en el Cusco, Marocho señaló que la protesta se radicalizaría. Cabe recordar que en la más reciente manifestación en Junín, se perdió la vida de cinco ciudadanos, entre ellos un menor de edad.