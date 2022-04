Kerem Bürsin y su reacción cuando le preguntan sobre Stephanie Cayo

Kerem Bürsin prefirió no referirse a la actriz peruana. (Foto: Instagram)

Kerem Bürsin fue consultado sobre los rumores que comenzaron a vincularlo con la actriz Stephanie Cayo durante un evento que tuvo el último 20 de abril. El actor turco se mostró incomodo cuando la prensa internacional le preguntó si ambos estarían comenzando una relación.

Como se recuerda, el programa Amor y Fuego dio a conocer que diferentes medios de comunicación en el extranjero estaban relacionando a los actores, luego de que se difundiera una imagen de los dos luciendo muy sonrientes y tras la ruptura de él con la actriz turca Hande Erçel.

Por su parte, la integrante de la familia Cayo evitó referirse al actor turco señalando que es un tema privado. “Ese es un tema muy personal. Prefiero no decir nada al respecto”. Sin embargo, no negó que lo haya conocido durante su viaje a España. “Sí lo he conocido y es un gran tipo, aunque todavía no lo he conocido muy bien”.

¿QUÉ DIJO KEREM BURSIN SOBRE STEPHANIE CAYO?

Según se puede escuchar en la entrevista traducida que fue difundida en las redes sociales, Kerem Bürsin dejó en claro que no tiene una relación con Stephanie Cayo, pese a no haber querido hablar del tema en un inicio.

“Dicen que su salida de España no vino vacía, que tiene una novia allí”, dijo el reportero y lo que causó la risa del modelo respondiendo que prefería no hablar de ello en ese momento. “Ese término (novia) no es muy agradable. No deberíamos hablar de eso ahora aquí”.

Sin embargo, su respuesta no fue suficiente y continuaron insistiéndole sobre el vínculo con la actriz. “¿Hay algo de cierto en ello (los rumores)?”. Rápidamente, Bürsin explicó los motivos por los que prefiere guardar silencio sobre su vida privada.

“No, no hay y no quiero hablar de eso. En lugar de eso, creo que deberíamos cambiar nuestro pensamiento acerca de estos temas. Inmediatamente salen noticias sobre amor, pero es erróneo”, señaló.

“En realidad, la parte que me molesta es mi vida privada. Entiendo porque estamos hablando de esto, pero ahora en nuestro mundo hay muchas cosas delas que se debería hablar y no de esto. Hay problemas más grandes e importantes sucediendo en nuestro país y en el mundo. Es por eso que mi vida privada no es importante al lado de esos problemas”, agregó.

Kerem Bürsin se pronunció sobre los rumores de su romance con Stephanie Cayo. VIDEO: Instagram

¿QUIÉN ES KEREM BURSIN?

Kerem Bürsin es un actor, director y modelo turco de 34 años. Es reconocido por su participación en serie de televisión como Güneşi Beklerken (2013−2014), Şeref Meselesi (2014−2015) y Sen Çal Kapımı (2020-2021) vendida a más de 90 países.

Por sus actuaciones ha ganado un premio Seoul International Drama Award en el 2017, convirtiéndose de esta manera en el segundo actor turco en ganar este prestigioso premio.

En 1999, a los doce años, Kerem se mudó con su familia a Estados Unidos, donde vivió durante varios años. En la escuela secundaria formó una banda de rock con amigos y realizó muchos conciertos en Texas.

También fue elegido como el mejor actor de teatro en una competencia de la escuela. Luego de graduarse, se mudó a Bostón y realizó una carrera en la Universidad en Emerson College de comunicaciones y marketing con especialización en relaciones públicas, además tomó lecciones de actuación.

(Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO