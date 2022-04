¿Edison Flores y Gareth Bale juntos en el DC United?: club de la MLS reanudó conversaciones con el galés

El peruano es considerado por Ricardo Gareca en la selección peruana.

Con un futbolista de la talla de Gareth Bale no se comparte así no más. Uno de los pases más caros de la historia del fútbol y con un récord en el mercado de pases retomó conversaciones con el DC United, club donde milita el peruano Edison Flores y que se quedó sin técnico esta semana. El galés no es considerado en el Real Madrid, su contrato acaba a mitad de año y una jugosa oferta lo espera en Estados Unidos.

Según informó el periodista Steven Goff , de el The Washington Post de Estados Unidos, uno de los medios más reconocidos a nivel mundial, los representantes del delantero volvieron a conversar con la escuadra para escuchar ofertas y ver si se puede dar el pase.

“DC United en conversaciones con los representantes de Gareth Bale sobre mudarse a la MLS , me dijeron (de hecho, hablaron hace meses, pero no fueron a ninguna parte). Las partes intercambian propuestas, pero no está claro si se acelerará. DCU se preparó para pagar más que a Wayne Rooney en el 2018″, se puede leer en el primer tuit redactado por el comunicador.

Y conitnúa en otro texto, donde nombra al exjugador de Universitario de Deportes: “Ciertamente parece muy descabellado, pero tal vez algo de esperanza para DC United, dado que las conversaciones se han reanudado después de una larga pausa. El equipo ha estado buscando un tercer delantero para unirse a (Edison) Flores y Fountas. Ya veremos”, finaliza.

SITUACIÓN DE BALE EN EL MADRID

El delantero solo ha jugado seis partidos en el 2022 . Llegó en el 2013 procedente del Tottenham de la Premier League y durante sus primeros años logró cuatro Champions League, siendo figura en varias ocasiones y principal protagonista en algunas finales. Sin embargo, los últimos años ha dejado de jugar y no le ha importado mucho la escuadra ‘merengue’. Por otro lado, sumó poco más de 22 lesiones desde su llegada a la ‘Casa Blanca’. Eso sí, con su selección siempre está predispuesto y está a poco de ser parte de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Su contrato finaliza a mitad de año y desde ya empiezan a surgir algunas ofertas por su calidad futbolística. Ahora, su rodaje no es de los mejores, aunque siempre demuestra estar en buen nivel cuando entra a las canchas. Su último partido fue en la victoria 2-0 del Real Madrid sobre el Getafe.

SITUACIÓN DE EDISON FLORES

Edison Flores no viene precisamente en su mejor nivel en su club y en el 2022 apenas ha jugado siete partidos con su equipo. Solo en dos estuvo los 90 minutos de juego: en la victoria 1-0 ante el Cincinnati y el duelo por la US Open Cup. Los otros cinco cotejos que jugó este año fue con la selección peruana, donde Ricardo Gareca siempre confió en él.

En la selección peruana es otra historia. El extremo apareció cuando la ‘bicolor’ más lo necesitaba, siendo clave en la penúltima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Fue autor de dos goles, uno ante Colombia y otro ante Ecuador, para conseguir cuatro puntos y meter a la ‘blanquirroja’ al quinto lugar de la tabla de posiciones.

DC UNITED SIN TÉCNICO

EL miércoles 20 de abril el DC United decidió despedir al argentino Hernán Losada luego de un año y tres meses en el cargo, donde no pudo conseguir ningún título importante. Ahora están en búsqueda de un nuevo estratega para que se encargue de lo que resta de la temporada, donde se ubican últimos en la Conferencia Este. Edison Flores fue titular en el último partido del estratega.

