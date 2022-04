Ricardo Gareca y la posibilidad de que llegue a Boca Juniors, según prensa argentina

La gran labor de Ricardo Gareca con Perú atraería interés de otros equipos por contratarlo, entre ellos Boca Juniors.

La selección peruana está a un paso de volver a la Copa del Mundo de forma consecutiva tras lo ocurrido en el proceso para Rusia 2018. De hecho, solo falta el partido por el repechaje para conocer si podrá acudir al Mundial de Qatar 2022. En este caso, parte de esta responsabilidad es de Ricardo Gareca, cuyo trabajo sería de interés en otros equipos. Justamente, en un reconocido medio vocearon su nombre como posibilidad para dirigir a Boca Juniors.

Fue en el programa ‘ESPNF12′ de ESPN, en donde los panelistas del programa dialogaron sobre la continuidad de Sebastián Battaglia como entrenador del ‘Xeneize’, hasta que el periodista Martín Costa se refirió al gusto que siempre ha tenido el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, por el ‘Tigre’. “Hay alguien que a Riquelme le gusta desde siempre y creo que él habló en el momento que todavía, no sé si ya estaba cerrado lo de Miguel (Russo). Hoy es un imposible y habría que esperar hasta junio porque el escenario era otro si este nombre no hubiese tenido la chance de jugar el repechaje, que es Gareca. Es un nombre que a Román siempre le gustó”, expresó.

Del mismo modo, el comunicador reconoció que en su momento el actual DT de la ‘bicolor’ dejó las puertas abiertas a esta posibilidad. Sin embargo, habría un problema y sería el largo tiempo que la institución argentina debería esperar para que, de perder en la repesca mundialista, Gareca pueda evaluar propuestas. “Yo no sé qué pensará Gareca. Tengo entendido algún comentario que pueda haber hecho “sí cómo no me va a gustar el día de mañana”, pero él tiene un tiempo todavía. El repechaje es en junio y Boca no puede esperar hasta esta fecha. Es muy difícil el tiempo que hay que esperar, pero es un nombre que tiene espalda , después muchos me lo llevarán a lo que pasó hace mucho tiempo (paso de Boca a River cuando era jugador)”, añadió.

Para complementar esta información, el reportero de dicho segmento televisivo, Augusto César, especializado en todo lo que rodea a Boca, no negó este interés, aunque lo ve poco probable por unas razones que llaman la atención, sobre todo la segunda. “Es imposible negar que la continuidad de Battaglia está en peligro casi siempre, a pesar de que ganó el Superclásico. El nombre de Gareca a Riquelme siempre le gustó. Yo lo veo totalmente imposible porque tiene el repechaje y además, me parece, que tiene algo apalabrado para dirigir a un equipo muy importante del continente. Habría que ver si Boca lo va a buscar llegado el caso. Si los resultados no le acompañan a Battaglia, Ibarra será un interino. El único que va a decidir el reemplazante es Juan Román Riquelme y sé que ya empieza a ver el panorama, sobre todo de técnicos que están libres y que no tengan historia”, afirmó.

Un periodista' gaucho' lanzó esta información, aunque habría impedimentos para que se concrete. | Video: ESPN Fútbol Argentina

ACTUALIDAD IRREGULAR DE BOCA

Y es que el cuadro ‘azul y oro’, si bien no la pasa mal en el campeonato local (se ubica cuarto en el grupo B con 17 puntos), está a 7 del líder Estudiantes aunque con posibilidades de acceder a la siguiente etapa. No obstante, la irregularidad ha provocado que el vigente técnico, Sebastián Battaglia, sea constantemente cuestionado. A ello se le suma que el equipo es criticado por no saber a qué juega y el desorden que exhibe en el campo de juego. Por tal motivo, ha sonado la opción de que un viejo conocido de la casa como es el ‘Tigre’ Gareca, quien se formó en las divisiones menores de Boca.

ÉXITOS CON PERÚ

Ahora, su presente con la ‘blanquirroja’ es excepcional, con las chances intactas de clasificar al Mundial si gana el repechaje, algo que ya consiguió en la etapa para Rusia 2018, a la que terminó avanzando hasta la cita mundialista. Además, sus diversos logros como el haber ubicado a la selección nacional en el podio en las cuatro Copas Américas disputadas y haberle dado la competitividad al equipo han sido elogiados a nivel internacional. Por lo pronto, el ‘Flaco’ solo tiene en mente el repechaje.

Ricardo Gareca y los jugadores de Perú celebrando la clasificación al Mundial de Rusia 2018. | Foto: ANDINA

SEGUIR LEYENDO