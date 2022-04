Jean Deza quedó habilitado para jugar la Liga 1 y puede reaparecer en el ADT de Tarma vs Alianza Atlético

La última vez que el delantero jugó fue en septiembre del 2021 con Carlos Stein. Foto: ADT de Tarma.

Luego de varios meses y tras cumplir una larga suspensión, Jean Deza quedó habilitado para volver a los terrenos de juego. ADT de Tarma, equipo que decidió contar con él para esta temporada, tendrá la chance de usarlo para la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022, donde enfrentarán a Alianza Atlético de Sullana, uno de los equipos que pelea en lo más alto de la tabla de posiciones.

“La verdad que yo me sentía muy triste, te lo juro que no tenía ganas de nada, por dentro me sentía destrozado por lo que hablaba la prensa, la gente... de que siempre Deza y no se dan cuenta que todos tenemos derecho de vivir su vida como uno la quiere. Yo no puedo estar pendiente de la otra persona, qué hace o qué no hace”, declaró el delantero en exclusiva para Infobae hace algunas semanas, cuando su vuelta al fútbol ya estaba arreglada con el cuadro ‘tarmeño’.

Ahora, tras cumplir el castigo de seis partidos y haber pagado la deuda 13 mil nuevos soles impuesto por la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol por romper el protocolo de bioseguridad, el exfutbolista de Alianza Lima quedó listo para ser usado por Juan Carlos Bazalar, quien tendrá una variante más en ataque. El ‘Ratón’ puede jugar por todo el frente, pero suele ser usado más por las bandas por ser desiquilibrante en el uno contra uno.

ADT viene de una dura derrota 4-1 ante Atlético Grau en Piura y busca escalar posiciones en la tabla del primer torneo del año. Por ahora se ubican en la casilla 11 con 13 puntos, ganando tres partidos, empatando cuatro y cayendo en tres ocasiones. El compromiso ante los ‘churres’ se jugará el domingo 24 de abril desde las 03:00 p.m. (hora peruana).

El futbolista de 28 años tuvo que cumplir una suspensión de seis partidos y 13 mil soles. Foto: ADT de Tarma.

SU ÚLTIMO PARTIDO

El 10 de septiembre del 2021 fue la última vez que Jean Deza disputó un compromiso profesional. El delantero fue titular en la victoria final 2-0 de Carlos Stein sobre Pirata FC, en el marco de la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 2. El llamado a la selección peruana en su momento estuvo hasta los 85 minutos del cotejo y recibió una tarjeta amarilla a los 45′. Recordemos que el cuadro ‘carlista’ consiguió ascender a primera división al finalizar el año.

ANUNCIO DEL RETIRO EN 2021

Jean Deza cerró el año 2021 siendo portada más de la sección de farándula que la de deportes. El pasado 18 de noviembre, sorprendiendo a todos, publicó en sus historias de Instagram que dejaba al deporte rey para siempre. “Bueno, ante todo quiero agradecer el apoyo de mi familia, novia y clubes interesados por mí. Solo quería dejar este mensaje por acá para decirles que decidí no jugar más al fútbol. Gracias por todo pelotita, fuiste mi todo. Te voy a extrañar. Gracias por todo Dios”, escribió.

LOS CLUBES DE JEAN DEZA:

- MSK Zilina (Eslovaquia)

- Universidad San Martín

- Montpellier (Francia)

- Alianza Lima

- Levski Sofía (Bulgaria)

- Sport Huancayo

- UTC de Cajamarca

- Deportivo Binacional

- Carlos Stein

- Unión Huaral

- ADT de Tarma

JEAN DEZA CON LA SELECCIÓN PERUANA

Con la ‘bicolor’ jugó un total de 12 partidos (6 con la Sub-20) en donde solo pudo anotar un gol. El partido que más se le recuerda fue el amistoso que la selección jugó ante Inglaterra en Wembley con Pablo Bengoechea como DT. Ahí, el ‘Ratón’ fue el mejor jugador peruano que destacó, inquietando en un par de ocasiones el arco defendido por el portero Joe Hart. Inglaterra se impuso por 3 a 0 y Deza se codeó con Steven Gerrard, Wayne Rooney, entre otros.

SEGUIR LEYENDO