Alianza Lima: Arley Rodríguez y la mirada en Fortaleza para acabar con la mala racha por Copa Libertadores

Arley Rodríguez salió campeón nacional el 2021 con Alianza Lima, al que llegó procedente de Carlos A. Mannucci. | Foto: Alianza Lima

La reciente contundente victoria por 4 a 1 ante Universitario de Deportes levantó a Alianza Lima en lo anímico para afrontar con mayor confianza y seguridad lo que queda de la Liga 1, pero sobre todo, en la Copa Libertadores. En ese sentido, Arley Rodríguez consideró que el próximo partido ante Fortaleza de Brasil van a ir con la intención de acabar con la mala racha de 25 partidos sin ganar en la competición internacional .

Antes que todo, el extremo confesó que el gran rendimiento que exhibieron ante los ‘cremas’ ya lo habían mostrado ante River Plate y Colo Colo, pero solo en los minutos finales. “ La idea es entrar en la historia de Alianza Lima acabando con esa racha. Lo tenemos en mente. Si bien miras ese partido que hicimos a la ‘U’, lo hemos hecho en Copa Libertadores pero los últimos 8 o 10 minutos contra River Plate. Ante Colo Colo tuvimos opciones y logramos ponernos 2 a 1 pero no nos alcanzó porque lo hicimos demasiado tarde. La idea es ir por el partido desde el comienzo. Lo puedes ganar o perder, pero seguramente estás más cerca de ganarlo yéndolo a buscar”, señaló en una entrevista para DirecTV Sports Perú.

De hecho, el conjunto ‘blanquiazul’ lleva 25 encuentros sin conocer la victoria en ningún escenario de la Copa Libertadores. Para conocer la última vez que ganaron tenemos que remontarnos al 13 de marzo del 2012, cuando consiguieron los 3 puntos ante Nacional de Uruguay en el Estadio Nacional con el único gol de José Carlos Fernández. Aquel equipo ‘charrúa’ era dirigido por el actual DT del ‘Millonario’, Marcelo Gallardo.

José Carlos Fernández celebrando su gol a Nacional de Uruguay en victoria de Alianza Lima por 1 a 0 el 2012. | Foto: EFE

Desde entonces, todos los resultados fueron empates o derrotas. Las más recientes son las que sacaron ante el cuadro argentino en el debut en esta temporada que acabó por 1 a 0 con la anotación de Matías Suárez. Además, ante el elenco chileno sucumbieron por 2 a 1 con los tantos de Juan Martín Lucero y Esteban Pavez, descontando Edgar Benítez para los ‘íntimos’.

Precisamente, irán por la victoria ante Fortaleza el próximo miércoles 27 de abril. “Nosotros estamos tranquilos, no pensamos en eso. Obvio que siempre quieren ganar si llevaras 25 partidos acumulados o si llevaras 1 partido. Nosotros siempre queremos ganar en Libertadores porque te da prestigio, en lo económico también están los premios, te miran diferente. Estar posicionado en torneos internacionales siempre te da eso. Solo pensamos en que tenemos que ir a sumar, ganar y que tenemos una bonita oportunidad el día miércoles. Ojalá se pueda sumar de a 3, y sino traernos 1 punto. Ahora mismo sabemos que Colo Colo y River Plate se fueron con 6 puntos y si queremos seguir en torneos internacionales a Fortaleza hay que sumarle de visitante ”, añadió.

En la tabla de posiciones del grupo F de la Copa, la escuadra brasileña se ubica en último lugar sin ningún punto. La institución de Matute tampoco sumó, pero la diferencia de goles juega su favor por los tantos que recibieron los brasileños. Justamente, este rival es el que debe vencer para, al menos, tantear la posibilidad de acceder a la Copa Sudamericana mediante el tercer lugar.

El jugador 'cafetero' se mostró optimista para que los 'blanquiazules' acaben con la racha negativa en la competición internacional. | Video: DirecTV Sports Perú

SITUACIÓN EN LIGA 1

Por otro lado, el exjugador de Atlético Nacional se refirió al momento de los ‘victorianos’ en la Liga 1. Y es que se ubican en la décimo segunda posición con 11 puntos, aunque lejos de los primeros lugares (Cienciano y Sport Huancayo con 21 unidades). Esto no es un impedimento para Arley, que si bien no descartó luchar por el Apertura, el quedar en lo más alto les ayudará para el Clausura. “El Apertura sí o sí es posible. Además, si no se logra el título la idea es quedar lo más alto posible porque es un torneo que más adelante en el Clausura estos puntos quizás te puedan llegar a hacer falta . Entonces, es sumar lo más que podamos para estar en la parte alta y a final de año poder estar peleando por un nuevo título”, aseguró.

