Arley Rodríguez y su revelación sobre Universitario: “Hubo 2 o 3 jugadores que no intentaron por miedo a equivocarse”

Arley Rodríguez fue uno de los autores de los goles en el clásico y vivió de cerca la frustración de los 'cremas'.

Alianza Lima consiguió una victoria histórica luego de golear por 4 a 1 a Universitario de Deportes en el llamado clásico del fútbol peruano. Fue un resultado arrollador que elevó la confianza de los ‘blanquiazules’ de cara a lo que se les viene. Sin embargo, Arley Rodríguez reveló que habló con uno de los ‘cremas’ y le confesó que la presión del público influyó en el marcador.

“ Cuando se paró el partido, hablé con uno de ellos y me decía que tenía rabia porque se les volteó todo lo que tenían pensado. Habían 2 o 3 jugadores de ellos que tenían miedo a intentar por miedo a equivocarse, de lo que diría el público. Desde ahí empezaron mal. El público te puede jugar en contra o a favor. Cuando hicimos 2 goles rápidos el estadio no alentaba igual. Hubo un total desespero del público y eso se pasó al campo. Se les notaba la cara la angustia. Lo sentíamos y jugamos con eso. Lo disfrutamos y nos divertimos”, declaró el futbolista ‘blanquiazul’ en una entrevista para DirecTV Sports Perú.

Asimismo, se refirió a la propuesta de juego que tuvieron los ‘merengues’, a quienes los estudiaron en los primeros minutos y supieron que podrían causarles peligro. “ Encontramos una ‘U’ rara. Esperábamos más de ellos, en su cancha y con su público. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que no querían el control del partido. En los primeros 10 u 11 minutos, vimos que el equipo local no iba, no buscaba arriba, no apretaba, no ganaba las divididas, no ganaba la segunda pelota y aparte estaban un poco largos. Cayetano quedaba siempre expuesto, la defensa tirada para atrás y nosotros lo supimos leer rápido. Después de que tomamos el control del partido y pudo llegar el primer gol de Jairo, sabíamos que teníamos con qué hacerle mucho daño. También vimos que tuvimos muchas formas de llegar, que pudo ser peor. Pudimos anotar otros 2 o 3 goles ”, mencionó.

Y es que a pesar de que en el inicio las acciones estuvieron divididas, el gol de Jairo Concha destrabó el encuentro a favor de Alianza Lima. Aunque lo que terminó golpeando al elenco local fue el segundo tanto apenas 5 minutos después del primero. Inmediatamente, los dirigidos por Carlos Bustos se hicieron con el control del balón y lo manejaron a su antojo.

Sin embargo, Universitario trató de revertir la situación mediante la anotación en propia puerta de Pablo Míguez tras una genial jugada individual de Iván Santillán. Justamente, Rodríguez pensó que en ese momento habría una reacción de los de Ate, pero no fue así. “ Cuando se puso 2-1 con el autogol de nuestro compañero, pensábamos que iban a tomar otra reacción pero vimos una ‘U’ igual, partida, a la que nosotros sabíamos que podíamos liquidar en cualquier momento ”, señaló.

Alianza Lima fue muy superior a Universitario y le ganó los duelos individuales. | Foto: Liga 1

GOL DE ARLEY

Si bien empezó en el banco de suplentes, el extremo colombiano ingresó a los 68 minutos por Cristian Benavente. Apenas 60 segundos después llegó su gol tras una precisa asistencia de Edgar Benítez. “Estamos felices y contentos. Fue un clásico redondo. Difícil de canalizar lo que pasó. Es algo que nunca voy a borrar de mi mente ni de mi memoria. Mi primer clásico jugado y después llega el gol que tanto necesitaba y le pedí a Dios. Después fue la celebración de que ahí estaba el actual campeón. Se escuchaban los cánticos de Segunda y eso, pero les queríamos decir que somos el actual campeón, que nadie no los va a quitar y en su casa les estábamos dando un paseo ”, sentenció el ‘cafetero’, explicando el motivo de su celebración.

El extremo colombiano de Alianza Lima dio a conocer algunos detalles de este encuentro que acabó en goleada a su favor. | Video: DirecTV Sports Perú

