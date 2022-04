Ibai Llanos: “Los chilenos me siguen diciendo que los picarones son de Chile”

Ibai Llanos se disculpa con peruanos pero aclara que los chilenos le siguen diciendo que los picarones son de Chile. (Foto: Captura)

El streamer español Ibai Llanos usó su plataforma Twitch.tv para referirse a las críticas de las que ha sido víctima tras decir que los picarones son de origen chileno en un anuncio para una marca de gaseosas, en Chile. El influencer señaló que quedó sorperendido con todo lo que ha generado esta afirmación, asimismo, explicó que solo confió en los chilenos, que le aseguraron y le siguen asegurando que el potaje peruano es de su país .

Este 18 de abril, el español que cuenta con una gran legión de seguidores usó su cuenta de Twitter para disculparse, pidiendo que paren los ataques y que aceptaba su error, que los picarones son de Perú y no de Chile. Más adelante, usó su canal para explicar por qué lo dijo.

“Me he metido en un lío sin saberlo. No es que haya sido trending topic solo en Perú, a lo mejor tengo un tuit del presidente de Perú dentro de poco. He liado una con los picarones, me ca** en mi pu** madre, pero la que he liado”, inició Ibai bastante sorprendido con la situación.

“He empezado a ver varios tuits de gente, entiendo que de Perú, insultándome y algunos de buen rollo (buena onda), era una mezcla. (Dije) qué está pasando, qué está ocurriendo. He empezado a ver tuits, que salía viral, viral, viral, que salía una de cojones”, continuó el streamer.

Para que sus seguidores de otros paises entiendan puso en cotexto lo que estaba ocurriendo. “Bueno, para el que no lo sepa, yo hice un anuncio con Pepsi, y en ese anunció nombraba a varias comidas de Chile, entre ellas los picarones. Bueno, pues al parecer, los picarones, según los peruanos no son de Chile, son de Perú. Y mucha gente dirá, ‘qué más dará’. Bueno, eso lo dirás tú, pregúntaselo a la gente de Perú. La madre que me trajo la que se ha liado” , explicó.

IBAI LLANOS ASEGURA QUE CONFIÓ EN LOS CHILENOS

El streamer señaló que no es muy asiduo a ver el celular y lo que se escribe en las redes, pero le llamó poderosamente la atención que un usuario le indicara que ha cometido una gran falta de respecto hacia Perú, y que antes de decir que los picarones son de Perú, solo bastante que revise el Google.

“Yo hice el anuncio con gente de Chile, y yo confiaba en que los picarones eran típicos de Chile, no les voy a discutir de dónde son. Claro, yo no me voy a poner a buscar en Google de dónde son los picarones antes de grabarlo cuando lo estoy haciendo con gente autóctona de Chile. Es como que un español me diga, ‘Ibai esta es la paella, es de España’. ¿Lo vas a googlear? pues, no me va a mentir. No habían 3 chilenos (en las grabaciones del anuncio), habían seis, entonces claro, de repente se ha empezado a liar una, ha habido gente muy ofendida”, detalló.

SE DISCULPÓ POR PRESIÓN

Ibai señaló que tuvo que disculparse en Twitter ante el pedido insistente de los usuarios, sin embargo, estaba muy confundido, pues los chilenos le siguen asegurando que el potaje es de Chile.

“Los picarones son de Perú según la gente de Perú, pero lo preguntas en Chile, y son de otro lado. Y ojo no te venga un mexicano y te diga son de México. De verdad, no me voy a meter en ese debate, no quiero discutir, pero se ha liado una. Ha sido una cosa de locos, de verdad, si he ofendido a algún peruano, pido perdón, no sabía que los picarones eran de Perú, claro, son de Perú según los peruanos, porque los chilenos me siguen diciendo que son de Chile”, aclaró.

Ibai Llanos acepta su error. (Foto: Twitter)

IBAI LLANOS BUSCA EN GOOGLE Y SE CONVENCE QUE LOS PICARONES SON PERUANOS

Es así como procedió a busar en Google de dónde son los picarones, encontrando la respuesta que muchos peruanos afirmaban. “Los picarones son uno de los postres preferidos por todos los peruanos. Cuenta la historia que el picarón tuvo su oríguen en la época prehispánica, cuando los indígenas preparaban una receta similar a base de camote y zapallo”, leyó sorprendido el comentarista, aceptando completamente su error.

Tras hacer una pausa, indicó: “Pues sí, es de Perú, según Google. Ahora un chileno dirá, Google miente”. Ibai dejó en claro que no entrará en debate frente al tema y se quedará con lo que en contró en Internet.

Ibai Llanos pide disculpas a los peruanos por decir que los picarones son de Chile. (Video: TikTok)

