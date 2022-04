Álvaro Gutiérrez: así le fue al técnico uruguayo en su paso por Universitario

Álvaro Gutiérrez no seguirá siendo el entrenador de la 'U' l Foto: Universitario

Álvaro Gutiérrez tuvo un paso breve por Universitario de Deportes. Los resultados no acompañaron al uruguayo y después de más de dos meses, su relación con el club ‘crema’ llegó a su fin. El técnico de 53 años no se adaptó a la Liga 1 y no pudo superar la segunda fase de la Copa Libertadores 2022. Estos son los números que dejó al mando de la entidad ‘merengue’.

El 05 de febrero, Gutiérrez arribó a la capital para firmar su contrato con la ‘U’. Asimismo, la prensa local fue en su búsqueda al aeropuerto Jorge Chávez, lugar donde dio sus primeras declaraciones. “Primero que nada, quería agradecer a la gente que confió en mí para estar al frente de la parte de fútbol de esta institución. Esperamos estar a la altura. Sabemos que venimos a uno de los equipos más grandes del Perú y también dentro de Sudamérica”.

Posteriormente, el lunes 07 del mismo mes, fue presentado en conferencia de prensa en compañía de Jean Ferrari. “Mi estilo de juego es bastante pragmático. Trato de adaptarme a los jugadores que tengo y sus características. También al equipo rival o al clima, la altura. Sí tengo conceptos claros pero variando matices en cada partido para tratar de buscar el mejor camino para llevarnos los 3 puntos”, señaló el ‘charrúa’.

Su debut ilusionaba a los hinchas. Universitario venía de golear en la primera jornada del campeonato local y con el uruguayo en el banco, no desentonó. Terminó haciendo lo mismo y venció 3-0 a la Universidad San Martín con doblete de Nelinho Quina y un gol de Alex Valera.

Después, tendría su primer duelo en provincia y visitó a Carlos Stein en Lambayeque. Su equipo comenzó ganando con un tanto de Federico Alonso, no obstante, en el minuto final le voltearon el compromiso con un autogol de la ‘Moto’ Quina. La suerte no lo acompañó en aquella ocasión.

Volvió a perder, pero esta vez ante Barcelona SC por la Copa Libertadores. Pese a ello, en la cuarta jornada del torneo local, goleó 3-0 a la Universidad César Vallejo y se especulaba que la remontada en el certamen internacional era posible. Llegó el partido de vuelta contra el ‘Ídolo’, la ‘U’ salió con todo, sin embargo no tuvo eficacia y terminó perdiendo por la mínima diferencia, lo cual significó su eliminación.

Universitario sumó tres partidos sin poder sumar tres puntos. Cayó 2-1 ante Deportivo Municipal, empató en casa 1-1 con Cienciano y fue derrotado en la altura de Juliaca por Binacional (1-0). Gutiérrez ya era cuestionado por el pueblo ‘crema’. La situación mejoró con dos triunfos ante ADT y Ayacucho FC.

La victoria ante los ‘Zorros’ le devolvió la confianza, la cual perdió por completo tras caer goleado 4-1 ante Alianza Lima en el primer clásico del fútbol peruano del año. “Estoy muy triste y dolido por la manera en que se desarrolló el partido. Creemos que no hay esa diferencia en el marcador. El partido empezó de una manera pareja donde tuvimos 10 minutos de desconcentración y ahí vinieron los dos goles de ellos”, fueron sus últimas palabras con el buzo ‘merengue’.

Al día siguiente, la directiva del club dio a conocer que se llegó a un acuerdo con Álvaro Gutiérrez para finalizar el contrato. Por lo que, el nacido en Montevideo no dirigirá más en el fútbol peruano y deja los siguientes números: Cuatro triunfos, seis derrotas y un empate.

