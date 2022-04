Álvaro Gutiérrez: agente del uruguayo sostuvo que Universitario fue un “equipo sin rebeldía” ante Alianza Lima

Agente de Álvaro Gutiérrez contó la conversación que sostuvo con el uruguayo después del clásico.

Después de la oficialización de la salida de Álvaro Gutiérrez de Universitario de Deportes, el agente del extécnico ‘crema’ habló con un medio local y afirmó que el uruguayo vio un equipo sin rebeldía en la goleada 4-1 ante Alianza Lima en el clásico peruano.

“Conversé con Álvaro Gutiérrez ayer y hoy, pero más allá de la tristeza por el resultado, lo que lo golpeó mucho fue ver a una imagen del equipo en la cancha, de ver equipo sin rebeldía , en un momento el equipo estaba 3-1 abajo y algunos jugadores caminaban en la cancha”, declaró Santiago Castro en conversación con Campeonísimo.

“Algunos extranjeros que están para hacer la diferencia, no lograron dar pie y lamentablemente fue una derrota dura, más aún de local y con el estadio lleno, ante un rival que lo ganó bien. Hay errores puntuales que son complejos de digerir, hubo varios autogoles que generalmente no pasan, no sé si atribuirlo a la mala suerte o a otra cosa”, continuó el representante del ‘charrúa’.

Asimismo, se refirió al error puntual de Federico Alonso en la jugada que terminó en el cuarto gol del cuadro ‘íntimo’. “Quiere despejar con la cabeza cuando pudo hacerlo con el pie, hay situaciones difíciles de revertir más allá de lo futbolístico”.

Por último, contó detalles de la desvinculación del estratega ‘charrúa’ de la ‘U’. “ Es un monto manejable para el club para que el hincha se quede tranquilo. La parte administrativa, por lo que he podido palpar en este último tiempo, están haciendo bien las cosas”.

Álvaro Gutiérrez dirigió a Olimpia de Paraguay el 2021 antes de llegar a Universitario este año. | Foto: Universitario

HALAGOS PARA PIERO QUISPE

Castro destacó el rendimiento de Piero Quispe y señaló que lo ha recomendado en el viejo continente. “Es el mejor jugador peruano joven que he visto que hay en el medio local. Me han preguntado por él y ya lo he recomendado a equipos de Francia y Suiza”.

El canterano ‘crema’ no ha podido anotar en esta temporada, pero ha sido uno de los futbolistas que más inventiva tiene en Universitario. Además, se ganó su puesto en el equipo titular y demostró su talento tanto en el campeonato peruano como en la Copa Libertadores.

Foto: Universitario

SALIDA DE GUTIÉRREZ DE LA ‘U’

Álvaro Gutiérrez no seguirá siendo técnico de Universitario. En su estadía en Ate registró cuatro victorias, seis derrotas y un empate. El uruguayo no venía en un buen momento, pero el triunfo en Ayacucho FC le devolvió la confianza, la cual perdió tras caer goleado en el clásico peruano.

“De mutuo acuerdo, el profesor Álvaro Gutiérrez y nuestra institución han decidido culminar el vínculo contractual. A él y a su comando técnico les agradecemos el tiempo que estuvieron con nosotros y les deseamos los mejores éxitos en sus proyectos futuros”, se puede leer en el comunicado del club.

A la espera de un nuevo técnico, Jorge Araujo asumirá el cargo de entrenador interino de la ‘U’. ‘Coco’ tendrá cinco días para preparar el equipo y sobre todo cambiarle el chip a los jugadores. El próximo rival será Sport Boys y el partido está programado para el próximo domingo a las 15:30 (hora local) en el estadio Monumental.

Los ‘cremas’ necesitan ganar para no seguir alejándose de los primeros lugares del Torneo Apertura. Actualmente se ubica sexto con 16 puntos a cinco del líder, Cienciano. Quedan nueve fechas, de las cuales solo en cuatro jugará en casa.

SEGUIR LEYENDO