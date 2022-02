Universitario: Álvaro Gutiérrez y sus primeras palabras como técnico crema

El estratega uruguayo Álvaro Gutiérrez llegó a Lima este sábado 5 de febrero para asumir la dirección técnica de Universitario de Deportes.

Álvaro Gutiérrez reemplazará al comando técnico de Gregorio Pérez, que se alejó del club debido a problemas de salud, y su asistente Edgardo Adinolfi, que asumió como interino hasta la contratación del nuevo estratega.

Las primeras palabras de Álvaro Gutiérrez como técnico de Universitario fueron de agradecimiento y valoración del club crema.

“Primero que nada, quería agradecer a la gente que confió en mí para estar al frente de la parte de fútbol de esta institución. Esperamos estar a la altura. Sabemos que venimos a uno de los equipos más grandes del Perú y también dentro de Sudamérica”, afirmó Gutiérrez en declaraciones desde el aeropuerto.

El compromiso que asumió Gutiérrez con Universitario y su hinchada fue de “trabajo”. “Lo único que puedo prometer es trabajo. No me considero ningún mago, pero si considero que si somos consecuentes con el trabajo podemos lograr lo que aspiramos”.

El estratega uruguayo explicó por qué decidió dirigir a Universitario y afirmó que la hinchada crema fue un factor determinante.

El flamante técnico de Universitario, Álvaro Gutiérrez, será presentado el próximo lunes

“La verdad es que tuve una mala experiencia en el Olimpia por problemas externos y estaba un poco cabizbajo, pero cuando me reuní con el presidente me convenció. Empecé a hablar con gente que me habló maravillas del club. Después vi la hinchada y yo que vengo del fútbol desde hace muchísimo tiempo, siempre es bueno, lindo, gratificante y a su vez motivante trabajar en un equipo como este”, dijo el DT charrúa.

Álvaro Gutiérrez confesó que habló con Gregorio Pérez antes de viajar rumbo a Perú y mencionó que seguirá en contacto con el saliente estratega crema para escuchar aportes sobre el plantel que formó.

“Lo he visto, pero no tanto como me gustaría, pero estoy hablando con Gregorio Pérez. Ayer hablamos mucho tiempo y le dije ‘después del partido te voy a volver a llamar’ y evidentemente está super dispuesto, es un gran profesional y persona. Aparte de lo que vamos a ir viendo y lo que me van a ir informando, luego podremos hacer mayores precisiones y lo que aspiramos para el club”, dijo Álvaro Gutiérrez.

En otro momento, el DT de Universitario repitió su promesa a los fanáticos del club y su pensamiento sobre la próxima campaña en la Copa Libertadores.

“Al hincha de Universitario lo único que el prometer es mucho trabajo y dejar todo en para que Universitario este en el lugar que le corresponde. Queremos dar pelea y, en la medida de lo posible, llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sabemos que es un escalón grande, pero vamos a ir paso a paso”, concluyó.

PROGRAMACIÓN DE LOS PRÓXIMO PARTIDOS DE UNIVERSITARIO

Fecha 1: Cantolao vs Universitario (domingo 6 de febrero | 3:30 p.m. | Estadio Miguel Grau)

Fecha 2: Universitario vs U. San Martín (viernes 11 de febrero | 7:00 p.m. | Estadio Monumental)

Fecha 3: Carlos Stein vs Universitario (sábado 19 de febrero | 11:30 a.m. | Estadio César Flores Marigorda)

Fecha 4: Universitario vs U. César Vallejo (domingo 27 de febrero | 3:30 p.m. | Estadio Monumental)

Fecha 5: Municipal vs Universitario (sábado 5 de marzo | 7:00 p.m. | Estadio Nacional)

