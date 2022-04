VER EN VIVO Barcelona vs Cádiz HOY: partido en el Camp Nou por LaLiga Santander

Barcelona vs Cádiz EN VIVO HOY: partido en el Estadio Camp Nou por LaLiga Santander 2022.

Barcelona vs Cádiz EN VIVO. ‘Azulgranas’ reciben hoy lunes 18 de abril a los ‘amarillos’ en el Estadio Camp Nou por la fecha 32 de LaLiga Santander de España. El local tiene la oportunidad de sacar 3 puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores: Sevilla y Atlético Madrid, que ya jugaron sus respectivos partidos. Conoce todos los detalles del encuentro.

El equipo de Xavi Hernández viene de una dura eliminación en Europa League. Cayeron 3-2 frente a Eintracht Frankfurt en condición de local y le dijeron adiós al certamen internacional en cuartos de final. Una complicada temporada pese a que habían mejorado mucho en el juego durante los últimos meses.

Sin Champions League ni Europa League, los ‘culés’ solo tienen el torneo local. De momento marchan en la casilla 2 con la misma cantidad de puntos que los ‘colchoneros’ y ‘rojiblancos’, pero con mejor diferencia de gol. Es por ello que una victoria ante Cádiz es importante para seguir soñando con LaLiga.

El líder del campeonato es Real Madrid, que el último domingo remontó 3-2 a Sevilla en un polémico encuentro. Con esto, tienen 15 puntos más que Barcelona (tiene un choque pendiente con Rayo). Igual, no deben perderle la pisada si quieren seguir teniendo opciones al título. Ojo: solo restan 6 jornadas para el final.

Barcelona lleva 15 duelos sin caer en LaLiga Santander (7 victorias al hilo). Buenos números bajo el mando de Xavi Hernández, el llamado a devolverle la mística al club como en sus mejores tiempos. Si no logra quedarse con la copa doméstica, su principal objetivo es clasificar de manera directa a la próxima Liga de Campeones.

Cádiz, por su parte, viene otra realidad. El visitante marcha antepenúltimo en la tabla de posiciones. Solo 3 puntos lo separa del fondo (Levante y Alavés). No ganan hace 2 partidos y hoy la tienen muy complicada con Barcelona. De todas formas, buscarán hacerle frente a los ‘azulgranas’.

Lista de convocados de Barcelona para el duelo ante Cádiz por LaLiga Santander.

HORARIOS DEL BARCELONA VS CÁDIZ

- Guatemala / 1:00 p.m.

- Honduras / 1:00 p.m.

- El Salvador / 1:00 p.m.

- Costa Rica / 1:00 p.m.

- Panamá / 2:00 p.m.

- México / 2:00 p.m.

- Perú / 2:00 p.m.

- Colombia / 2:00 p.m.

- Ecuador / 2:00 p.m.

- Bolivia / 3:00 p.m.

- Venezuela / 3:00 p.m.

- Paraguay / 3:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

- Chile / 4:00 p.m.

- Argentina / 4:00 p.m.

- Uruguay / 4.00 p.m.

- Brasil / 4:00 p.m.

- España / 9:00 p.m.

CANALES PARA VER BARCELONA VS CÁDIZ

- Argentina / ESPN y Star+.

- Bolivia / ESPN y Star+.

- Brasil / Star+.

- Chile / ESPN y Star+.

- Colombia / ESPN y Star+.

- Ecuador / ESPN y Star+.

- México / Blue To Go Video Everywhere.

- Paraguay / ESPN y Star+.

- Perú / ESPN y Star+.

- España / Movistar+, Movistar Laliga y Movistar Laliga 1.

- Estados Unidos / ESPN+.

- Uruguay / ESPN y Star+.

- Venezuela / ESPN y Star+.

Más horarios del Barcelona vs Cádiz por LaLiga Santander.

SEGUIR LEYENDO: