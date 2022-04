Universitario: Álvaro Gutiérrez y lo que se sabe de su continuidad al mando de los ‘cremas’

Álvaro Gutiérrez dirigió a Olimpia de Paraguay el 2021 antes de llegar a Universitario este año. | Foto: Universitario

Universitario de Deportes sufrió una abultada derrota ante Alianza Lima en el Estadio Monumental. Era el clásico de fútbol peruano y no pudo terminar de la mejor manera para los ‘cremas’. Por tal motivo, empezó a correr un rumor sobre la posible salida del entrenador Álvaro Gutiérrez. En ese sentido, en la presente nota te comentaremos lo que se conoce hasta el momento.

Gustavo Peralta, periodista de ESPN Perú, aclaró en el programa ‘Equipo F’ la versión que pudo recabar acerca de este tema. Antes que todo, desmintió las versiones donde aseguraban que el DT ya había sido cesado. “Se ha dicho en las últimas horas en diversos lados de que Álvaro Gutiérrez ya fue informado sobre su salida de la ‘U’ y esto no es verdad. Hemos podido tener contacto con la gente de su entorno más cercano y nadie le ha dicho nada. No le ha llamado Jean Ferrari, ni nadie de la administración. Nadie le ha dicho nada sobre una probable salida”, señaló el comunicador.

Sin embargo, dio a conocer que el técnico sabe de la situación que lo rodea y este lunes 18 de abril tendría una reunión con el administrador del club, Jean Ferrari. “ El técnico uruguayo sí está al tanto y enterado de todos los rumores que indican de que el día de mañana (hoy) se le llamará para conversar, reunirse y, seguramente, resolver el contrato que, yo creo, es una decisión que toma mucha más fuerza en la ‘U’. Es casi seguro que se pueda dar, salvo que Jean Ferrari cambie de parecer”, sostuvo.

Además, esta no sería una decisión solo de el exjugador ‘merengue’, sino también de otras personas que conforman la dirigencia de la institución y que consideran que lo mejor sería que sus caminos se separen. “ Hoy en el entorno del club sienten que el camino y la decisión sobre Gutiérrez va a ir por ahí, solo esperar que lo llamen para conocer los pormenores”, añadió.

El periodista contó sobre la versión que maneja entorno al futuro del DT uruguayo en el cuadro 'crema'. | Video: ESPN Perú

Y es que desde que llegó a la entidad de Ate a inicios de febrero, Gutiérrez no ha podido encontrarle la manija para que el equipo funcione de la mejor manera. Salvo los destellos ofrecidos por Piero Quispe y, en ocasiones, por Hernán Novick o Alberto Quintero, luego no ha encontrado la forma de llevar a los ‘cremas’ en el camino rumbo hacia el título.

La llegada de Rodrigo Vilca parecía darle un salto de calidad al equipo para que se junte con otros jugadores de buen pie como el mismo Quispe o Novick, siendo respaldados por Gerson Barreto y Ángel Cayetano. Sin embargo, en varios cotejos de los partidos, estos futbolistas se perdían y hasta se cruzaban. Como si no tuvieran una estrategia de ataque, sino más bien una inventiva producto del momento o las circunstancias.

POSICIÓN EN LA LIGA 1

Ahora, en el torneo local no están muy lejos de los primeros lugares. De hecho, se ubican en la sexta posición con 16 puntos, a 5 de los líderes Cienciano y Sport Huancayo. No obstante, las formas muchas veces suelen importar y estas no habrían sido las mejores para que el equipo mantenga una regularidad en los resultados. Esto debido a que desde que arribó el estratega de 53 años a Universitario de Deportes, el saldo es el siguiente: 11 partidos dirigidos, en los cuales ha conseguido 4 victorias, 1 empate y 6 derrotas (incluidas las 2 por fase previa de Copa Libertadores ante Barcelona SC de Guayaquil) .

GOLEADA HISTÓRICA

Asimismo, lo que provocaría esta drástica decisión por parte los dirigentes ‘merengues’ sería la goleada sufrida ante Alianza Lima y en el Estadio Monumental. Por todo lo que implica un compromiso de esta magnitud que tiene muchos años de historia.

Cabe resaltar, que Álvaro Gutiérrez llegó a la entidad ‘estudiantil’ en febrero de este año tras la marcha de Gregorio Pérez por problemas de salud. De hecho, ‘Goyo’ fue quien conformó el plantel y su sucesor no ha podido encontrarle el mejor funcionamiento al equipo. Por lo pronto, se esperará a conocer más novedades en las próximas horas o días.

Alianza Lima 4-1 Universitario: resumen del clásico peruano por Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

