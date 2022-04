Jordan Guivin sobre su momento en Toros Celaya: “Uno no sabe quien te puede estar viendo”

Ha pasado un poco más de cuatro meses desde que Jordan Guivin decidió fichar por Toros Celaya de la Liga Expansión MX y a base de esfuerzo, trabajo viene haciéndose un camino lejos de su país.

Y justamente basándose en su trabajo, hace unos días su nombre fue noticia en Perú, por su primer gol con la camiseta de Toros Celaya ante Venados CF, que permitió su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Expansión MX.

Por esa razón, Infobae llamó a Jordan Guivin para qué nos hablé sobre su presente en Toros Celaya y dé más detalles al respecto.

“Me siento muy contento porque sé que estoy aportando al equipo. Además, estoy feliz porque me están saliendo las cosas, ahora se dio el gol y me pone feliz que el comando técnico esté cómodo con mi rendimiento, al igual que el club”, comentó en un primer momento Jordan Guivin en exclusiva a Infobae.

Luego dio detalles sobre su primer gol en México con la camiseta de Toros Celaya. “Me animé a pegarle porque yo creo que si daba un toque de más, por ahí que salían a presionarme y me robaban el balón. Salió un remate fuerte y que gracias a Dios se convirtió en gol que nos dio el triunfo”, agregó.

“En su momento, como te dije, es una gran oportunidad estar acá en México, jugando en un gran club, la verdad que estoy muy contento estando acá, puesto que me han tratado de la mejor manera desde que llegue y es una vitrina para estar en un equipo de Primera División de México o de cualquier otro país, y es una linda experiencia la que estoy viviendo, ya que es un fútbol muy intenso, me adapté de la mejor manera, mis estadísticas son buenas y cada partido trato de aprovecharlo al máximo porque uno no sabe quién te puede estar viendo”, afirmó Jordan Guivin a este medio.

Analiza su momento con Toros Celaya

“Yo creo que estoy en un momento bueno, en un fútbol distinto y me adapté de la mejor manera. Además, de que me dieron la confianza el cuerpo técnico, el gerente José Hanan, el presidente ‘Chino’ Benavides, personas que me dieron esa confianza y la oportunidad de estar acá. También agradezco a mi representante Raúl Arrese y la verdad que siento que estoy dando un gran paso, pero todavía no siento que estoy en un gran momento, sin embargo, estoy tratando de sobrellevar las cosas para que se logre ese gran momento y siempre dando al cien por ciento. Estoy contento que se me haya dado el gol porque lo andaba buscando y a partir de ahora, con esa mentalidad de que en cualquier momento vengan más goles”

“Llevo 10 partidos de titular, me tocó entrar o arrancar, una vez que fui inicialista, no dejé el puesto porque di el 100 por ciento, ya que cuando llega las oportunidades hay que aprovecharlas y pienso que todos somos importantes dentro de lo que nos toca en el campo y la verdad que el cuerpo técnico se ha comportado muy bien conmigo, me ha dado la confianza de poder sentirme libre dentro del campo. Me piden que tenga mucha tenencia de balón y que la pelota siempre pase por mis pies. Yo me siento feliz porque es lo que más me gusta, pero cuando hay que correr lo hago sin ningún problema, porque a veces hay partidos donde la tenencia no viene a ser un arma y hay que correr. Entonces, en ese aspecto, también me ayuda porque los jugadores de élite no solo son con el balón, sino en la parte física”, acotó.

A su vez, le consultamos sobre lo que le falta para ser un jugador de élite, a lo que respondió Jordan Guivin.“Para ser un jugador de élite tengo que seguir mejorando en lo que soy bueno y en lo que no hay que seguir afinando. El tema del gol, como te digo, es demasiado importante para mi posición, el tema del pase, es algo nato que tengo que no me cuesta. El tema de las transiciones tal vez un poco, pero acá en México lo he mejorado muchísimo. La consigna es poder llegar con el club a Primera División, pero eso es con trabajo”, señaló a Infobae en exclusiva.

La selección peruana

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, en reiteradas ocasiones señaló que todo jugador con continuidad en su equipo tiene una oportunidad en la bicolor. Por ende, le preguntamos a Jordan Guivin si se han comunicado con él desde Videna. “Para serte sincero, aún no he tenido ningún tipo de comunicación, pero espero tenerla en algún momento, puesto que es un sueño que tengo y vengo luchando día a día. Espero que se me dé porque vengo trabajando por eso y es un sueño que anhelo mucho de vestir la blanquirroja como en su momento lo hice cuando tenía 15 años, 17 años y la sub-23. La verdad que estando en la selección absoluta me sentiría muy feliz, pero para esa oportunidad me tiene que agarrar preparado”, enfatizó.

“Yo no me arrepiento de la decisión que tomé, sentía que era momento de salir y se dio lo de Toros Celaya, la Liga de Expansión y lo estoy aprovechando de la mejor manera. Como te digo no sabes quién te puede estar viendo y era un reto para mí, el día que yo llegué y miraba a los jugadores que estaban acá y se veía la diferencia. Veía la intensidad y yo en ese momento tomé una gran decisión porque esto me va a ayudar de aquí para adelante, ya que el fútbol moderno es de mucha intensidad y trato de balón. Gracias a Dios lo estoy trabajando y se está viendo que he mejorado la intensidad con el GPS y los números que arroja. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron”, sentenció Jordan Guivin a Infobae.

