Paolo Fuentes, defensa de Cienciano, reveló el éxito para liderar la Liga 1

El último sábado, Cienciano del Cusco venció 2-0 al Carlos A. Mannucci por la décima fecha de la Liga 1, en partido disputado en el estadio Mansiche de Trujillo.

Los goles del triunfo del cuadro imperial fueron anotados por el defensor peruano Paolo Fuentes y el atacante ecuatoriano Fernando Guerrero.

De esta manera, Cienciano sumó 21 puntos y se ubica como líder de la Liga 1 junto a Sport Huancayo tras disputarse 10 fechas de la Liga 1.

No obstante, en la próxima jornada, Cienciano recibirá a Sporting Cristal y Mannucci visitará al Binacional.

Infobae llamó a Paolo Fuentes, jugador de Cienciano, para qué nos hablé sobre el buen momento del elenco cusqueño que para alegría de sus hinchas está en la cima de la Liga 1.

“Respecto a estar líderes en este momento, nosotros lo tomamos con mucha calma y humildad. Nuestra mentalidad es ir paso a paso, partido tras partido, puesto que nos manejamos bajo esa premisa y esperamos lograr cosas importantes porque hay un buen grupo humano y futbolístico”, manifestó Paolo Fuentes a Infobae.

“Creo que hay varios pilares, que nos ha permitido estar donde estamos. Uno de esos es el gran grupo humano que se ha formado. Tenemos un buen grupo como te lo comento, y estamos comprometidos con los colores para así lograr los objetivos y con muchas ganas de trascender. Esa es la clave del buen momento, que tiene Cienciano”, agregó.

“Me siento muy bien, gracias a Dios me están saliendo las cosas de lo mejor en el aspecto personal, pero todo se debe al apoyo de mis compañeros en el día a día y los partidos. Estamos pasando por un buen momento todos nosotros”, comentó Paolo Fuentes a Infobae en exclusiva.

Sobre su buen momento que tiene Paolo Fuentes como zaguero central en Cienciano dijo lo siguiente: “Me siento que he agarrado la experiencia que se necesita para esa posición, pero siento que uno puede siempre mejorar, aspirar a ser mejor cada día y me manejo así. Espero seguir trabajando mucho más para aportar mi granito de arena al equipo siempre que me toque”, afirmó.

“Y si en algún momento se da la oportunidad de salir al exterior sería espectacular, puesto que uno trabaja para apuntar a los objetivos grupales y personales. Uno de esos objetivos indudablemente es volver a estar en una convocatoria de la selección peruana”, señaló a Infobae.

Finalmente, le consultamos sobre el duelo del viernes ante Sporting Cristal, quien también llega motivado para este partido, tras ganar por 6-4 a Deportivo Municipal. “Siento que Cristal es un equipo muy complicado, ya todos los años, estamos viendo que es un equipo que maneja la pelota muy bien y que tiene jugadores muy importantes arriba. Tenemos que estar atentos, ser un equipo corto y aprovechar los espacios que nos puedan dejar en algún momento para hacerles un gol y poder abrir el partido”, sentenció Paolo Fuentes a Infobae.

