Álvaro Gutiérrez tras caída de Universitario: “Estoy muy dolido. No hay esa diferencia en el marcador”

Universitario de Deportes sucumbió por 4 a 1 ante Alianza Lima en el denominado clásico del fútbol peruano. Era un encuentro que se jugó como parte de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 y donde los ‘cremas’ quedaron mermados a nivel grupal. En ese sentido, el técnico Álvaro Gutiérrez se mostró muy sentido por esta derrota, más aún, con el bajo funcionamiento de su equipo.

Antes que todo, como es costumbre, los protagonistas de cada encuentro suelen dar declaraciones al término del mismo mediante una conferencia de prensa. Sin embargo, el técnico uruguayo se presentó en la zona indicada aclarando que no iba a responder ninguna pregunta por parte de los periodistas.

En este caso, él mismo dio a conocer sus impresiones en un extenso análisis. “ Estoy muy triste y dolido por la manera en que se desarrolló el partido. Creemos que no hay esa diferencia en el marcador. El partido empezó de una manera pareja donde tuvimos 10 minutos de desconcentración y ahí vinieron los dos goles de ellos. A partir de ahí, creo que nosotros jugamos desordenados, desatentos. La verdad es que nos sacó del partido ese 2 a 0. No estuvimos claros en hilvanar jugadas. No estuvimos precisos en el control de la pelota y el pase. No estuvimos atentos en la presión posterior cuando perdíamos la pelota”, inició el DT.

Asimismo, el estratega de 53 años descartó que la presión por parte de la hinchada local haya sido un motivo por el cual los jugadores no rindieron como esperaba, sumado al hecho de que este abultado resultado se dio en un encuentro tan crucial como es en un clásico. “Sabíamos que era un partido difícil y que, cuando vas perdiendo en tu casa con toda la hinchada, puede pasar. No es excusa. Todos los intentos que tuvimos fueron por individualidades, no fueron por jugadas, por orden, por llegadas hilvanadas. Y la verdad es que hoy me voy muy triste. Lamentablemente este terrible resultado pasó aquí en el clásico. Lo peor que nos podía pasar era eso así que no tengo más palabras que decir”, añadió.

Por último, Gutiérrez no hizo ninguna evaluación sobre algún jugador en particular, dando a entender de que cuando pierden y ganan, son cuestiones grupales, más que individuales. “No voy a hacer ninguna crítica individual de ningún jugador. Como cabeza de grupo, el primero que tiene que hacer ‘mea culpa’ soy yo. Eso está claro. Porque acá ganamos y perdemos todos. Empezando por el que hace la estrategia y siguiendo por los que tratan de desarrollarla”, aseguró.

Y es que el elenco ‘merengue’ tuvo un encuentro disputado en los primeros minutos con sus par ‘íntimo’. De hecho, parecía que nos encontraríamos con un partido más cerrado y sin la eficacia en ambas áreas. No obstante, los visitantes se adelantaron en el marcador por partida doble a través de Jairo Concha, quien con dos tantos de otro compromiso dejó en shock a los dueños de casa. Precisamente, tal y como lo mencionó el entrenador ‘charrúa’, este fue un factor que les mantuvo cuesta abajo.

Para el segundo tiempo trataron de reaccionar con el ingreso del panameño Alberto Quintero, pero apenas pudo participar en el juego de un equipo que no pudo elaborar ni crear alguna ocasión clara de gol. Solo tuvo una mediante Iván Santillán en la única anotación de los de Ate, aunque haya sido finalmente un autogol de Pablo Míguez. Posteriormente, los goles de Arley Rodríguez y Hernán Barcos terminaron por decretar una goleada descomunal.

POSICIÓN EN LA LIGA 1

Con este resultado, la institución ‘crema’ se ubicó en la sexta posición del torneo local con 16 puntos, a 5 de los líderes Cienciano y Sport Huancayo. Además, en la próxima fecha recibirá a Sport Boys, por lo que deberá empezar a ganar para no desprenderse de los primeros lugares.

