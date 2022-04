“Alianza Lima le pudo meter hasta seis goles a Universitario. Fue un paseo”, afirmó Germán Leguía

Germán Leguía habló sobre el clásico del fútbol peruano que terminó con goleada de Alianza Lima.

Germán Leguía opinó sobre la goleada 4-1 de Alianza Lima ante Universitario de Deportes en el primer clásico del fútbol peruano de la Liga 1 2022. El exfutbolista aseguró que los ‘blanquiazules’ podrían haber anotado más goles en el estadio Monumental.

“Siento que si cobraban ese penal por mano de (Federico) Alonso, Alianza creo que le podía meter hasta seis goles a Universitario, el partido fue un paseo” , declaró para Ovación. El exintegrante de la selección peruana se refiere a la mano en una disputa entre el central crema y Hernán Barcos dentro del área, que no fue cobrada por el árbitro Kevin Ortega.

Además, cuestionó el planteamiento de Álvaro Gutiérrez ante los ‘íntimos’. “Álvaro Gutiérrez es un entrenador que tiene un buen currículum, entrenó a buenos equipos, pero ayer no entendí por qué no jugó con Polo y Quintero y un solo diez sabiendo que Alianza te jugaba el partido sin laterales”.

Carlos Bustos dejó la línea de cinco para jugar con cuatro defensas y puso a Yordi Vílchez por la banda derecha. No obstante, el jugador de 27 años cumplió con creces, no solo en defensa, sino también en ataque. Participó en el doblete de Jairo Concha con pelotazos largos.

“Hernán Novick no podía jugar junto a Quispe, desde que juegan juntos, Quispe bajó mucho su nivel. Por otro lado, siento que Cayetano está fuera de fútbol, no es un contención, ayer Alianza puso varios jugadores de buen pie y quedó evidenciado eso”, continuó Leguía.

La dura goleada que la ‘U’ se quede sin técnico según información de RPP y el exmediocampista propuso a un reemplazo para el uruguayo. “Se debe ver el contrato para ver si es viable su salida y colocar un interino, a mi parecer Javier Chirinos es el mejor. Gutiérrez ya perdió mucho porque ya venía siendo cuestionado y lo que pasó en el Clásico fue terrible”.

EL DESCUENTO DE LA ‘U’ EN EL CLÁSICO

Universitario se fue al descanso con el resultado en su contra. Jairo Concha fue la figura de los primeros 45 minutos y se hizo presente en el marcador en dos ocasiones. Los ‘cremas’ salieron con una actitud distinta en la etapa complementaria y lograron descontar por medio de una acción de Iván Santillán.

El 2-1 se llevó a cabo a los 60′ del compromiso. El ‘León’ Santillán se animó a encarar a la defensa ‘victoriana’: primero se llevó a Yordy Vílchez con pura potencia y luego transitó por el área rival hasta que sacó un centro buscando a un compañero, sin embargo, el balón impactó en Pablo Míguez, quien tuvo la mala fortuna de meterlo dentro de su valla en su intento por despejar.

Germán Leguía opinó del gol de los ‘merengues’ y afirmó que no tiene una idea de juego. “Hace un tiempo sostenía que Universitario no venía jugando bien a pesar de los dos partidos que ganó que lo hizo por individualidades. La ‘garra’ de la U viene con la calidad de los jugadores, no es lo que hizo Santillán, que pateó y esperas un rebote o un centro donde entran todos a los empujones”.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA ‘U’

Universitario de Deportes deberá levantar cabeza, pues el próximo domingo chocará con Sport Boys en condición de local. El partido está programado para las 15:30 (hora local) en el estadio Monumental.

