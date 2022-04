Erick Osores y la insólita comparación del clásico y Cristal vs Municipal: “Esto era la Premier League peruana”

Erick Osores dejó un sorprendente comentario por los partidazos de la Liga 1.

La Liga 1 probablemente vio disputarse dos de los mejores encuentros en lo que va de la temporada el pasado fin de semana. Tanto el Universitario vs Alianza Lima y el Sporting Cristal vs Deportivo Municipal dejaron muchos goles y, sobre todo, mucho juego que llamó la atención del público e hizo gozar a las tribunas. En ese sentido, el periodista Erick Osores realizó una insólita comparación del torneo local con la Premier League de Inglaterra.

Esto sucedió en el programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú, en donde los panelistas comentaron sobre los partidos que se disputaron estos últimos días en la liga nacional. Destacando por sobre todo al duelo que disputaron ‘celestes’ y ‘ediles’ en el Estadio Alberto Gallardo, además del clásico del balompié peruano.

Jorge Espejo, comentarista y entrenador de fútbol, tomó la palabra y se mostró sorprendido por las propuestas que se ejecutaron en ambos cotejos, aunque empezó con el encuentro que se desarrolló en el Estadio Monumental de Ate. “ Dos partidos muy buenos que le hacen bien al fútbol peruano. Lo del clásico a mí me encantó. No solamente por el 4-3-3 que pone Alianza Lima. Me encantó Lavandeira y Jairo Concha jugando de interiores delante de Ballón que era el que barría. Sí hay que hablar de Universitario porque sorprendió en la garra, lucha, temperamento, actitud. Y hoy (ayer) Alianza, aparte de jugar bien, meter goles, crear, desdoblar, romper líneas, también pegó. Porque vi a Piero Quispe en el piso cada vez que iban y lo trababan. Me sorprendía que Concha y Lavandeira jueguen tan liberados, que Ballón agarre la pelota y termine de extremo por izquierda o derecha. Alianza jugó muy liberado, aunque la ‘U’ colaboró en eso”, analizó.

Alianza Lima 4-1 Universitario: resumen del clásico peruano por Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

COMPARACIÓN CON LA PREMIER

Luego se refirió al partido que jugaron los ‘rimenses’, en donde terminaron ganando por 6 a 4 a ‘La Academia’. “Veías al Cristal vs Muni el día anterior (sábado 16), vamos para adelante, vamos a jugar. Por ahí te meto 4 goles, recibo 6, te meto 3, recibo 2″ , añadió. En eso, Osores comparó estos compromisos con los de la competición británica. “Esto era la Premier League peruana” , manifestó.

Para finalizar, el extécnico de Sport Boys expresó su satisfacción de ver cómo los equipos salieron a proponer sin rodeos. “ Me gusta porque estos dos partidos tuvieron propuestas para ir adelante, fueron a buscarlos. No hubo especulación. No hubo “vamos a ver qué pasa, vamos a medir a los rivales”. Obviamente con errores, pero partidos que le han hecho mucho bien a la liga”, señaló.

El periodista deportivo aprovechó la descripción de Jorge Espejo sobre los encuentros para lanzar un atrevido comentario. | Video: ESPN Perú

PARTIDOS DE IDA Y VUELTA

A pesar de que esta comparación pueda resultar amena y anecdótica, sí se puede afirmar que ambos partidos estuvieron rodeados de pasajes en los que se jugó con bastante intensidad, con la misión de hacer el gol. En el caso del Cristal vs Municipal, hubo una sucesión de goles en el primer tiempo que hicieron que, solo en esta parte, los jugadores se fueran al descanso con un 4 a 2 para el conjunto local. Para la segunda mitad, las acciones no pararon y llegaron al global de 6 a 4. Yoshimar Yotún (14′), Irven Ávila (18′ y 28′), Christofer Gonzales (24′ y 85′) y Leandro Sosa (90′) convirtieron para los ‘bajopontinos’. Mientras que Roberto Ovelar (9′, 39′ y 47′) y Marco Saravia (93′) lo hicieron para ‘La Franja’.

Por su parte, en el Universitario vs Alianza Lima también se vio una numerosa cantidad de goles (5), pero en esta ocasión, los ‘blanquiazules’ fueron los que dominaron en mayor medida las acciones y controlaron el juego. Jairo Concha (26′ y 30′), Arley Rodríguez (69′) y Hernán Barcos (80′) apagaron las ilusiones de los fanáticos ‘merengues’ que asistieron al coloso de Ate. Asimismo, la novedosa propuesta del estratega Carlos Bustos en alinear a 4 defensas centrales en el fondo con 5 mediocampistas y 1 delantero participando de la elaboración de juego con constante movilidad, creó muchísimo peligro en área ‘crema’, la cual fue batida en 4 ocasiones. Solo en una oportunidad perforaron la meta rival a través de un autogol de Pablo Míguez.

Está claro que no se deben dejar de lado los errores defensivos que causaron estos resultados. No obstante, la emoción de los hinchas estuvo a mil por hora con las constantes anotaciones que se llevaron a cabo y la intención ofensiva de cada equipo.

'Celestes' y 'ediles' jugaron por la fecha 10 del Torneo Apertura en el Estadio Alberto Gallardo. | Video: GOLPERU

