Álvaro Gutiérrez no sería más técnico de Universitario tras caer goleado ante Alianza Lima

Álvaro Gutiérrez no seguiría como técnico de Universitario luego de dura caída frente a Alianza Lima.

Dura derrota frente a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano le estaría costando el puesto al técnico de Universitario, Álvaro Gutiérrez. Según señaló RPP Noticias, el uruguayo no va más en tienda ‘crema’ un día después de lo ocurrido en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2022.

Como se sabe, los ‘blanquiazules’ golearon 4-1 a los ‘merengues’ en uno de los resultados más terribles para la institución de Ate. Esto habría sido la gota que derramó el vaso sobre la continuidad del entrenador ‘charrúa’. El profesional venía siendo criticado porque aún no encontraba el funcionamiento del plantel.

También se conoció que Álvaro Gutiérrez no tuvo la intención de dejar el equipo, pero la directiva, encabezada por Jean Ferrari, analizó y determinó que le darán fin de sus servicios. Todo esto tras 2 meses y medio de trabajo. Solo faltarían detalles sobre la recisión de su contrato.

A la espera de un comunicado oficial por parte de Universitario, el DT dejaría el equipo con 6 derrotas (2 por fase previa de Copa Libertadores), 4 victorias y 1 empate. Gutiérrez llegó para la fecha 2 del Torneo Apertura tras la salida de su compatriota Gregorio Pérez (tema médico). Los ‘cremas’ marchan en la casilla 6 con 16 unidades.

PALABRAS DE ÁLVARO GUTIÉRREZ TRAS PERDER EL CLÁSICO

“Estamos muy dolidos por la manera que se desarrolló el partido. Creemos que no hubo esa diferencia en el marcador. El partido empezó de una manera pareja, donde tuvimos 10 minutos de desconcentración y ellos marcaron los goles. Ese 2-0 parcial nos sacó del partido”, señaló en conferencia de prensa.

“Cuando vas perdiendo en tu casa, con toda la hinchada... puede pasar (la derrota), no es excusa. Todos nuestros intentos fueron por individualidades. Hoy me voy triste. Lamentablemente este resultado pasó en el clásico. No tengo más palabras para decir. Estoy muy dolido”, cerró.

LO QUE VIENE PARA UNIVERSITARIO

De darse la salida de Álvaro Gutiérrez, Manuel Barreto (jefe de la Unidad Técnica de Menores) asumiría como técnico interino, tal y como lo hizo en la primera jornada del campeonato local, el día que Universitario goleó 3-0 a Cantolao.

En la siguiente fecha de Liga 1 2022, los ‘merengues’ recibirán a Sport Boys en uno de los choques más atractivos del certamen. La cita será el domingo 24 de abril desde las 3:30 p.m. (hora de Perú) por la señal de GOLPERU.

