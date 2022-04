Golazo y doblete de Jairo Concha para el 2-0 de Alianza Lima ante Universitario

Jairo Concha anotó el segundo de Alianza Lima.

Alianza Lima volvió a golpear a Universitario de Deportes en el Monumental. Jairo Concha volvió a aparecer para anotar el 2-0 en el primer clásico del fútbol peruano del 2022. El volante viene siendo el más destacado del compromiso y ya lleva un doblete en su registro.

Ocurrió a los 30′ del partido. Yordi Vílchez lanzó un pelotazo a las espaldas de los defensas ‘cremas’ y encontró a Pablo Lavandeira. El uruguayo tuvo tiempo para acomodarse y sacar un buen centro. Jairo Concha apareció muy cerca del punto de penal, controló la pelota y le pegó con pierna derecha. Su remate fue al ángulo y José Carvallo no pudo hacer nada para evitar el 2-0 del cotejo.

La defensa y volante de la ‘U’ no ha podido controlar la movilidad de los ‘blanquiazules’. Edgar Benítez, Lavandeira y el mismo Concha rotan de posición para no ser referenciados y hasta el momento se han asociado con mucha capacidad para tener el resultado a su favor en el partido por la décima fecha de la Liga 1.

PRIMER GOL DE JAIRO CONCHA

El equipo de Carlos Bustos salió rápido con un pelotazo de Vílchez. Lavandeira la bajó de cabeza para Benítez y Ángel Cayetano en su intento de despejar el balón, hizo impactar el esférico en el paraguayo y este le quedó a ‘Lava’. El ‘charrúa’ jugó de una para Jairo Concha, quien remató con pierna izquierda al primer palo.

PREVIA DEL PARTIDO

Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Lima en el primer clásico de la temporada. La ‘U’ necesita una victoria para meterse en los primeros lugares, pues se ubica en la sexta casilla con 16 puntos, mientras que el club ‘íntimo’ está decimotercero con ocho unidades.

¿Cuándo llegan ambos clubes al clásico? Los ‘cremas’ sumaron tres puntazos en la altura. Comenzaron con el marcador en contra con un golazo de tiro libre de Minzum Quina, no obstante, sobre el final, le dieron vuelta a Ayacucho FC con autogol de su arquero Ítalo Espinoza y una jugada individual de Andy Polo.

Por su parte, los ‘blanquiazules’ ganaron por la mínima diferencia a Universidad Técnica de Cajamarca con un tanto de Hernán Barcos. Lastimosamente, no corrió con la misma suerte en la Copa Libertadores y cayó 2-1 ante Colo Colo en Chile. Edgar Benítez puso el descuento en el Monumental.

Álvaro Gutiérrez, entrenador de Universitario, no cree que haya una ventaja por llegar mejor al partido del domingo. “”En los clásicos no hay favoritos, no importa si uno viene mejor o peor, son partidos que todos los jugadores quieren jugar”.

El uruguayo tendrá la baja de Rodrigo Vilca, quien fue expulsado ante los ‘Zorros’. Pero, recuperó dos piezas fundamentales en su esquema titular. Se trata de Aldo Corzo y José Carvallo, quienes superaron sus respectivas lesiones y se metieron al once titular.

Carlos Bustos podría rotar algunos jugadores, pues la seguidilla de partidos por el campeonato peruano y torneo internacional puede verse reflejado en el campo. Entre las principales novedades es que cambió de sistema, pasó de la línea de tres a cuatro defensores.

LOS ÚLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS: UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA

2021: Universitario de Deportes 1 - 2 Alianza Lima

2020: Universitario de Deportes 2 - 0 Alianza Lima

2019: Universitario de Deportes 1 - 0 Alianza Lima

2019: Alianza Lima 2 - 3 Universitario de Deportes

2018: Alianza Lima 2 - 1 Universitario de Deportes

