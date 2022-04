Escasez de agua en mina Cuajone podría desencadenar enfrentamientos con comuneros

Los trabajadores de la mina Cuajone de Southern Perú ubicado en la región de Moquegua no atraviesan sus mejores días. Luego de que un grupo de comuneros tomara una represe en señal de protesta, miles de familias y servicios se han quedado sin agua por lo menos 50 días. Este hecho y la inacción del gobierno de Pedro Castillo para resolver el conflicto los ha llevado a anunciar posibles enfrentamientos con los protestantes en su intento por recuperar su acceso al agua.

El 10 de abril una delegación del gobierno integrada por los ministros de Energía y Minas, Carlos Palacios; de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero; y de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez; así como el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Jesús Quispe viajó hasta Moquegua para entablar una mesa diálogo con la comunidad campesina que tomó el reservoria de Viña Blanca. Sin embargo, los intentos de llegar a un acuerdo fracasaron en aquella oportunidad.

Ministros llegando a Moquegua para buscar una solución a los pedidos de comuneros.

El grupo protestante pide cinco mil millones de dólares y el 5% de las utilidades anuales de la minera como compensación por el uso de las tierras. Mientras se debate las posibilidades para lograr una salida al conflicto, miles de familias se ven afectadas, hecho que hizo que hace un par de días, los trabajadores de la mina dieran un ultimátum para que en 24 horas Cuajone tenga agua “o habrán consecuencias”.

“Nos hemos movilizado y seguiremos movilizándonos por la desesperación de nuestras familias y por el llanto de nuestros hijos, por la necesidad de trabajar, porque ya son dos meses de mecida indiferente que sabemos que seguirán prolongando sin que se exija que nos devuelvan el recurso vital”, se lee en un pronunciamiento publicado por el sindicato de trabajadores de la mina.

ESCENARIO PREOCUPANTE

Pasadas las horas, sin una solución a la vista y con la necesidad de contar con acceso al agua, los trabajadores lamentan la actitud del gobierno frente a este problema y no descartan un posible enfrentamiento con los comuneros. “El gobierno está sometido a que los comuneros o la empresa aprueben el proyecto de resolución, si no se aprueba, no hay agua para el Campamento Minero de Cuajone. […] El agua es un derecho fundamental, que se encuentra consagrada en la Constitución Política del Perú o ¿no tenemos los mismos derechos como cualquier otro ciudadano?”, señala un reciente pronunciamiento.

Se informó que la Procuraduría General del Estado se comunicó con los trabajadores para solicitarles “respetar las leyes y no tomar justicia por propia mano”. Este llamado ha sido cuestionado alegando una diferencia de trato en comparación a las comunidades campesinas. “La Procuraduría, ¿hizo el mismo llamado a los comuneros de respetar las leyes y no tomar justicia por propia mano? Acaso ambos no tenemos derechos, obligaciones y responsabilidades”, respondieron.

El escenario que deben enfrentar desde hace varios días ha motivado a que quieran dirigirse hasta la represa de Viña Blanca para abrir las válvulas de agua con el fin de abastecer a su comunidad. Sin embargo, este hecho podría generar lamentables sucesos. “El gobierno, está esperando que haya un enfrentamiento entre vecindarios, esto podía ocurrir en cualquier momento por no aplicar el principio de autoridad y hacer respetar el estado de derecho”, fue la advertencia compartida por los trabajadores ante su intento de acceder al agua. Recientemente se ha comunicado que se brindará un tiempo adicional al gobierno para encontrar solución a los reclamos expuestos.

SEGUIR LEYENDO