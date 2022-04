Pedro Castillo anuncia tener listo el proyecto de ley para el ingreso libre a universidades

Asimismo aprobaron la ley para pagarle el 100% de la CTS a los maestros. Foto: Flickr.

Desde Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Pedro Castillo anunció tener listo el proyecto de ley para el ingreso libre a las universidades. “Debemos hacerlo con el Congreso”, señaló el mandatario durante la ceremonia de presentación y publicación de la autógrafa de ley que modifica los artículos 53 y 63 de la Ley de Reforma Magisterial y dispone el pago del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los docentes.

“Anuncio que tenemos listo el proyecto de ley del ingreso libre a las universidades para nuestros estudiantes del país. Si queremos ser un país más justo y equitativo, empecemos por reconocer el trabajo de los maestros del Perú”, afirmó.

Es esa misma línea destacó el trabajo de los maestros que lucharon para que se promulgue esa ley que otorga un mayor beneficio laboral a los trabajadores del magisterio.

“Queridos maestros: esto es fruto de una lucha, pero también reconozco el trabajo de la unidad, del ministro, de los congresistas y del esfuerzo de los padres de familia. Es un reconocimiento al esfuerzo y trabajo de cada uno de los trabajadores del sector educación”, agregó.

“La publicación de esta norma es una muestra del firme compromiso de este Gobierno con la educación, porque es la base del progreso y desarrollo. Junto a ustedes haremos que este sea el quinquenio de la educación. Hagamos que este se priorice y se dé el mayor presupuesto al sector”, refirió.

El presidente de la República, Pedro Castillo se pronunció sobre el proyecto de ley para que el ingreso a las universidades públicas sea libre y gratuito. Video: Canal N.

SOBRE EL PROYECTO DE LEY

En otro momento, el ministro de Educación, Rosendo Serna comentó que esta ley apunta a ser un proceso gradual y focalizado, no a ser inmediato, universal ni aplicable a todos los estudiantes que hayan culminado la secundaria, sino que se trataría de una nueva modalidad de admisión.

“Va a ser un proceso gradual, no puede ser al 100% de ingreso en todas las universidades porque hay que verificar toda la logística y, en función a ello, cuánto nosotros agregamos de inversión”, señaló Serna en RPP.

El titular del Minedu aclaró, luego de que el mandatario anunciara un “ingreso libre para los jóvenes que terminan la secundaria”, que para aplicar esta propuesta se debe elegir las universidades de acuerdo a su infraestructura, recursos, mobiliario.

“Hay que hacer estudios respecto a cuánto va a significar la inversión, qué universidades son las que estén óptimas o tienen infraestructura que permita el incremento, cuánta inversión habrá”, dijo.

Agregó que esta iniciativa está orientada a los jóvenes que cuenten con bajos recursos económicos y se ha identificado a la población objetivo. Además, según el diario La República, este ingreso libre dependería del nivel académico del estudiante.

Recordemos que el exministro Juan Cadillo había planteado el ingreso libre para el talento regional. Este último, con la modificación de la Ley Universitaria, daba paso a una nueva modalidad de acceso en la que se otorgaban vacantes a los mejores estudiantes bajo ciertos criterios técnicos.

El entonces director de Educación Superior Universitaria del Minedu, Jorge Mori, afirmó que esa propuesta llegó a culminarse, exponerse y hasta aprobarse en el Consejo de Ministros a mediados del 2021. No obstante, no se ejecutó debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas no otorgó los recursos para el 2022.

“Hay que esperar la propuesta final del Minedu. Pero un ingreso libre, focalizado, gradual para estudiantes de buen rendimiento sería algo positivo y se podría corregir barreras para acceder al sistema. Sin embargo, un ingreso que apunte hacia la universalización sí sería preocupante porque pondría en riesgo los avances”, dijo Mori.

SEGUIR LEYENDO