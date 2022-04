Magaly Medina pasa Semana Santa en Oxapampa y huye de inesperada lluvia: “¡Mi cabello!”

Magaly Medina se encuentra pasando Semana Santa fuera de Lima y en compañía de su esposo Alfredo Zambrano. (Foto: Instagram/@magalymedinav)

Lejos de los escándalos de la farándula peruana, Magaly Medina aprovechó la Semana Santa para darse un merecido descanso junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. La pareja alistó sus maletas y partió fuera de Lima, aunque su romántico viaje casi fue impedido debido al intenso tráfico en la Carretera Central.

Mediante sus historias de Instagram, la ‘Urraca’ mostró imágenes de los autos y camiones varados producto del congestionamiento vehicular. Luego de un par de horas, la periodista de espectáculos logró continuar con su camino y así lo celebró en sus redes sociales. “Después de cuatro horas, recién pudimos avanzar”, precisó en su plataforma.

Magaly Medina queda atrapada debido a la gran congestión en la carretera Central por el despiste de un camión en el km 65 | VIDEO: Instagram/@magalymedinav

Tras ello, la conductora de Magaly TV La Firme informó a sus seguidores que viajó a Junín. “Con mi esposo a más de 4 mil metros de altura”, escribió Medina junto a una fotografía al lado de su pareja, ambos se encontraban bajo un letrero que señalaba que estaban en el Nevado de Anticona.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano en Anticona. (Foto: Instagram/@magalymedinav)

Horas más tardes, Magaly disfrutó de los platos típicos de la localidad en un hotel de Tarma. “Estamos degustando nuestro ceviche de trucha”, comentó con una sonrisa en el rostro, mientras su pareja disfrutaba de su comida igual de contento.

LLUVIA EN OXAPAMPA LA SORPRENDIÓ

Este Viernes Santo, Magaly Medina viajó a Oxapampa junto a Alfredo Zambrano y dos de sus amigas más cercanas. Durante el camino, la conductora se dejó ver bastante feliz por escaparse por unos días de Lima, pero las cosas cambiaron una vez llegó al destino turístico.

Al parecer, la ‘Urraca’ no contó que ese mismo día llovería, por lo que no alistó una ropa impermeable para protegerse de la intensa lluvia. “Voy a comprar algo para la lluvia. Mira, no pensé… ¡Mi cabello!” , comentó mientras una de sus amigas no paraba de reír al verla en esa situación.

“No he traído mi outfit de lluvia, no me dejaron acá. Ya utilicé mi secadora” , añadió Medina mientras cubría su cabello con una casaca prestada. Posterior a ello, corrió a uno de los autos estacionados para resguardarse y no quedar empapada.

Magaly Medina pasa un divertido momento durante su viaje por Semana Santa | VIDEO: Instagram/@magalymedinav

¿MAGALY MEDINA Y XOANA GONZÁLEZ EN ONLYFANS?

En la última edición de Magaly TV La Firme, de este jueves 14 de abril, la conductora entrevistó a Xoana González, quien triunfa en OnlyFans gracias a su contenido para adultos, que le ha permitido remodelar su casa en Argentina y ahora va a construir una casa de campo cerca a una laguna.

“Creo que cuando salga de la tele me voy a dedicar al OnlyFans” , expresó Magaly Medina al percatarse de lo bien que le va a la modelo argentina. De inmediato, la gaucha mostró su emoción y le pidió una colaboración para su cuenta.

“Qué graciosa”, señaló la conductora de TV, quien no dejaba de reír. Dicho este comentario, la ‘Urraca’ continuó con la presentación. “Estás haciendo un imperio. Tienes dos departamentos acá, tu casa en Buenos Aires. Ahora estás construyendo tu casita de campo frente a un lago”, precisó la figura de ATV.

Cabe precisar que, en entrevista exclusiva para Infobae, Xoana González aseguró que le gustaría trabajar junto a la popular ‘Urraca’ y hasta le vio futuro en OnlyFans. “Se lo dije de broma (lo de la colaboración). Fue con todo respeto. Igual, si Magaly se dedicara a la industria sería una MILF envidiable, porque tiene una figura divina. Seríamos una buena dupla pelirroja” , dijo entre risas.

